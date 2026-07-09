आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक के खुलासे पर भड़कीं हिना खान, बोलीं- बहुत ही अजीब बात है

Hina Khan Lashes On Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce (सोर्स- netflix & rubinadilaik )
Hina Khan Lashes On Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप में इन दिनों अभिनेत्री आकांक्षा चमोला अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। शो के पहले ही दिन उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वो और गौरव खन्ना पिछले एक साल के एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और जल्द ही वो तलाक ले लेंगे। आकांक्षा के इस खुलासे को सुनने के बाद इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि पिछले एक साल से दोनों एक दूसरे के साथ पब्लिक अपीयरेंस में साथ-साथ ही नजर आ रहे थे। अब आकांक्षा के इसी सीक्रेट को लेकर अभिनेत्री हिना खान और रुबीना दिलैक भड़क गई हैं।
हाल ही में हिना खान, रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला एक साथ एक चैनल के लिए आए। रुबीना द्वारा शेयर किए गए वीडियो में प्रोमो नजर आता है। इस वीडियो में चारों कई मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। इनदिनों रिएलिटी शोज में हो रहे विवादों को लेकर चारों ने बात की। जहां रॉकी कहते हैं कि आजकल कन्ट्रोवर्सी ही करंसी बन गई है। वहीं हिना खान ने आकांक्षा चमोला के हालिया सीक्रेट को लेकर भी बात की।
हिना खान ने इस दौरान कहा, आकांक्षा ने जो अभी सीक्रेट का खुलासा किया है, पिछले एक साल से वो अलग रह रही थी लेकिन पब्लिक में तो दोनों एक दूसरे के काफी करीब ही नजर आ रहे थे। इस पर हिना कहती हैं कि ये बहुत ज्यादा गलत है कि पिछले एक साल से आप एक दूसरे के साथ वीडियोज डाल रहे हो, एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हो लेकिन अब आप बता रहे हो कि आप एक दूसरे से तलाक ले रहे हो और पिछले एक साल से आप एक दूसरे के साथ थे ही नहीं।
हिना की इसी बात पर रुबीना भी कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं रहे थे। अभिनव शुक्ला भी इसी में ही ऐड करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि ये सबकुछ रिएलिटी शोज में हो रहा है।
बता दें गौरव खन्ना की एंट्री लॉकअप में विजिटर के तौर पर हुई है। शो को प्रोमों में दिखाया गया है कि गौरव ने एंट्री है और वो सीधा आकांक्षा के पास गए हैं और उन्होंने उनसे कहा है कि तूने बैंड बजा दी है यार। इसके बाद आकांक्षा काफी भावुक नजर आती हैं। शो में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गौरव की एंट्री के बाद क्या कुछ होता है। वहीं कुछ दिन पहले आकांक्षा का एक और बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है, कि वो Bisexual हैं।
अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि शो में एटंर करने के बाद गौरव आकांक्षा से क्या कुछ कहते हैं और शो के बाकी कंटेस्टेंट्स भी गौरव को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग