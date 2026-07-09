आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक के खुलासे पर भड़कीं हिना खान, बोलीं- बहुत ही अजीब बात है

Hina Khan Lashes On Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप में इन दिनों अभिनेत्री आकांक्षा चमोला अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। शो के पहले ही दिन उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वो और गौरव खन्ना पिछले एक साल के एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और जल्द ही वो तलाक ले लेंगे। आकांक्षा के इस खुलासे को सुनने के बाद इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि पिछले एक साल से दोनों एक दूसरे के साथ पब्लिक अपीयरेंस में साथ-साथ ही नजर आ रहे थे। अब आकांक्षा के इसी सीक्रेट को लेकर अभिनेत्री हिना खान और रुबीना दिलैक भड़क गई हैं।