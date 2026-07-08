‘बैंड बजा दी तूने’, तलाक के खुलासे के बाद Lock Upp में गौरव खन्ना की एंट्री, पत्नी आकांक्षा चमोला के नहीं रुके आंसू

Gaurav Khanna In Lock Upp (सोर्स- @netflix)
Gaurav Khanna In Lock Upp: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में इन दिनों सिर्फ गेम ही नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की निजी जिंदगी भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। शो की शुरुआत में अपने तलाक का खुलासा कर सबको चौंकाने वाली टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला अब एक बार फिर चर्चा में हैं।
इस बार वजह बने उनके पति और टीवी अभिनेता गौरव खन्ना, जिन्होंने शो में विजिटर बनकर एंट्री ली। दोनों की लंबे समय बाद हुई मुलाकात ने न सिर्फ घरवालों बल्कि दर्शकों को भी भावुक कर दिया।
शो के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने 'एक्सपोज' कार्ड चुनते हुए अपनी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सबके सामने रखा था। उन्होंने बताया था कि वह और गौरव खन्ना अब वैवाहिक रिश्ता खत्म करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दोनों पिछले लगभग एक साल से अलग-अलग रह रहे हैं। इस बयान के बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थीं।
अब शो के नए प्रोमो में पहली बार गौरव खन्ना की एंट्री दिखाई गई है। जैसे ही वो लॉक अप के अंदर पहुंचे, आकांक्षा उन्हें देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं। लंबे समय बाद आमने-सामने आए दोनों के चेहरे पर कई अनकहे जज़्बात साफ दिखाई दिए।
जारी किए गए प्रोमो में गौरव खन्ना अचानक घर के अंदर एंटर करते हैं। उन्हें सामने देखकर आकांक्षा भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। प्रोमो में दोनों बिना कुछ ज्यादा बोले एक-दूसरे को देखते नजर आते हैं, लेकिन उनके हाव-भाव ही इस मुलाकात की गहराई बयां कर देते हैं।
सोशल मीडिया पर ये प्रोमो सामने आते ही फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इस मुलाकात को शो का अब तक का सबसे इमोशनल पल बता रहे हैं, जबकि कुछ दर्शक पूरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आकांक्षा ने शो में आने से पहले अपनी निजी जिंदगी का राज सार्वजनिक करते हुए कहा था कि उनका और गौरव का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया था कि दोनों के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है। उनके मुताबिक यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया और दोनों एक-दूसरे का सम्मान आज भी करते हैं।
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