‘बैंड बजा दी तूने’, तलाक के खुलासे के बाद Lock Upp में गौरव खन्ना की एंट्री, पत्नी आकांक्षा चमोला के नहीं रुके आंसू

शो के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने 'एक्सपोज' कार्ड चुनते हुए अपनी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सबके सामने रखा था। उन्होंने बताया था कि वह और गौरव खन्ना अब वैवाहिक रिश्ता खत्म करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि दोनों पिछले लगभग एक साल से अलग-अलग रह रहे हैं। इस बयान के बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थीं।