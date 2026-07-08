‘डॉली जावेद सही है’, कुशाल टंडन पर भड़कीं जरीन खान, बोलीं- ‘अंधराष्ट्रवादी बर्ताव बर्दाश्त नहीं’

एक्ट्रेस जरीन खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉली जावेद की सराहना करते हुए लिखा कि उन्होंने एक साथी पुरुष कंटेस्टेंट के कथित बुरे व्यवहार और अंधराष्ट्रवादी रवैये को चुपचाप सहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये देखकर हैरानी होती है कि बाकी लोग इस तरह की बातों पर चुप क्यों रहते हैं। इस पर जरीन ने डॉली को और मजबूत बने रहने की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि वो उनकी जबरा फैंन बन गई हैं। साथ ही, जरीन का ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई यूजर्स ने उनके बयान का सपोर्ट भी किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे शो के विवाद को और हवा देने वाला कदम बताया। इंटरनेट पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है।