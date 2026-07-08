8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

‘डॉली जावेद सही है’, कुशाल टंडन पर भड़कीं जरीन खान, बोलीं- ‘अंधराष्ट्रवादी बर्ताव बर्दाश्त नहीं’

Zareen Khan Calls Out Kushal Tandon Chauvinistic Behaviour: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने टीवी एक्टर कुशाल टंडन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है, जो चर्चा में आ गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 08, 2026

Zareen Khan and Dolly Javed

Zareen Khan and Dolly Javed (Instagram: _dollyyjavved/IMDb)

Zareen Khan Calls Out Kushal Tandon Chauvinistic Behaviour: रियलिटी शो 'अलायंस' में चल रहे विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। टीवी एक्टर कुशाल टंडन और कंटेस्टेंट डॉली जावेद के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक्ट्रेस जरीन खान भी खुलकर सामने आ गई हैं। जरीन ने सोशल मीडिया पर डॉली जावेद का सपोर्ट करते हुए कुशाल के व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि गलत रवैये के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है।

जरीन खान ने इंस्टाग्राम पर डॉली जावेद की सराहना की

एक्ट्रेस जरीन खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉली जावेद की सराहना करते हुए लिखा कि उन्होंने एक साथी पुरुष कंटेस्टेंट के कथित बुरे व्यवहार और अंधराष्ट्रवादी रवैये को चुपचाप सहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये देखकर हैरानी होती है कि बाकी लोग इस तरह की बातों पर चुप क्यों रहते हैं। इस पर जरीन ने डॉली को और मजबूत बने रहने की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि वो उनकी जबरा फैंन बन गई हैं। साथ ही, जरीन का ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई यूजर्स ने उनके बयान का सपोर्ट भी किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे शो के विवाद को और हवा देने वाला कदम बताया। इंटरनेट पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है।

इस विवाद में इससे पहले डॉली जावेद की बहन उर्फी जावेद भी कुशाल टंडन की आलोचना कर चुकी हैं। उर्फी ने कहा था कि कुशाल खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं और उन्हें लगता है कि शो उनके इर्द-गिर्द ही घूमता है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉली ने गलत बात का विरोध करके सही किया।

डॉली जावेद का अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ा इमोशनल खुलासा

हालिया एपिसोड में डॉली जावेद ने अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ा इमोशनल खुलासा भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बचपन में उनके परिवार ने कठिन दौर देखा और उनकी मां और बहनों को अपमानजनक बातें सुननी पड़ीं। इस अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया। डॉली की इस कहानी ने कई दर्शकों को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट मिलने लगा।

तो वही दूसरी ओर, कुशाल टंडन की ओर से फिलहाल जरीन खान के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि शो में उनके व्यवहार को लेकर पहले भी सोशल मीडिया पर अलग-अलग राय देखने को मिलती रही है। 'अलायंस' में बढ़ते विवाद, तीखी बहस और कंटेस्टेंट्स के बीच बनते-बिगड़ते रिश्ते लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब जरीन खान की एंट्री ने इस विवाद को और सुर्खियों में ला दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

08 Jul 2026 03:25 pm

Published on:

08 Jul 2026 03:25 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘डॉली जावेद सही है’, कुशाल टंडन पर भड़कीं जरीन खान, बोलीं- ‘अंधराष्ट्रवादी बर्ताव बर्दाश्त नहीं’

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शिवांगी जोशी की झड़प पर भड़के हर्षद चोपड़ा, इंटरनेट ने दिया ‘सस्ता कबीर सिंह’ का टैग, Lock Upp VIDEO चर्चा में

Lock Upp Season 2
OTT

‘9 साल बाद गिड़गिड़ाकर वापस बुलाया’, शिल्पा शिंदे का बड़ा दावा, हैरेसमेंट केस पर Lock Upp में फिर छिड़ी बहस

Lock Upp
OTT

‘दिलजीत दोसांझ विवादित फिल्में क्यों चुनते हैं?’ Satluj विवाद पर FWICE अध्यक्ष का बड़ा सवाल

FWICE on Diljit Dosanjh Satluj Controversy
OTT

‘हमने किसी से मदद नहीं मांगी’, OTT से ‘Satluj’ हटने के बाद दिलजीत दोसांझ का बड़ा बयान, बोले- ‘ये लड़ाई हमने खुद लड़ी’

Diljit Dosanjh on Satluj:
OTT

Lock Upp में सुनीता आहूजा के गाली-गलौज पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- बड़े हो तो मर्यादा तो रखो

Sunita Ahuja In LockUpp 2
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.