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‘बहन को बोलेगा तो धोप दूंगी’, Urfi Javed का फूटा Kushal Tandon पर गुस्सा, Alliance में हुआ पंगा

Urfi Javed On Kushal Tandon: सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चाओं में रहने वालीं उर्फी जावेद ने हाल ही में अपनी बहन डॉली और कुशाल टंडन के बीच शो अलायंस में हो रही फाइट पर बात की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 08, 2026

Urfi Javed On Kushal Tandon

Urfi Javed On Kushal Tandon (सोर्स- @tahirjasus)

Urfi Javed On Kushal Tandon: रियलिटी शो 'द अलायंस' इन दिनों अपने कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ते टकराव की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो में डॉली जावेद और कुशाल टंडन के बीच चल रही तनातनी अब शो से बाहर भी चर्चा का विषय बन गई है। डॉली की बहन और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद खुलकर उनके समर्थन में सामने आई हैं। उन्होंने कुशाल टंडन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई उनकी बहन को निशाना बनाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगी।

उर्फी जावेद ने कुशाल टंडन पर बोला हमला

हाल ही में पैपराजी से बातचीत के दौरान उर्फी जावेद ने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी। उनका कहना था कि उन्हें लगता है कि शो में कुछ लोग खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगे हैं और चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात से सहमत रहे। उर्फी के मुताबिक, किसी भी रियलिटी शो में हर खिलाड़ी को अपनी राय रखने और अपनी रणनीति बनाने का पूरा अधिकार होता है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी बात मजबूती से रखता है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता।

डॉली किसी के भी दबाव में आने वाली नहीं है- उर्फी

उर्फी ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी बहन डॉली किसी भी तरह के दबाव में आने वालों में से नहीं हैं। वह अपनी बात खुलकर कहती हैं और अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी करती हैं। यही वजह है कि वह डॉली के इस रवैये पर गर्व महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य होने के नाते वह हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ी रहेंगी और जरूरत पड़ने पर खुलकर उसका बचाव भी करेंगी।

डॉली और कुशाल में हुई तीखी बहस

दरअसल, शो के हालिया एपिसोड्स में डॉली जावेद और कुशाल टंडन के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली। एक टास्क के दौरान दोनों के बीच शुरू हुई कहासुनी धीरे-धीरे व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। बाद में एक बातचीत के दौरान कुशाल ने डॉली पर तंज कसते हुए उनकी छवि को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। जब डॉली ने इस पर जवाब मांगा तो दोनों के बीच माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर उर्फी के वीडियो को शेयर किया गया है।

उर्फी की बहन ने भी कुशाल को खूब सुनाया

इससे पहले भी डॉली ने शो में ये कहते हुए नाराजगी जताई थी कि वो किसी भी तरह के अपमानजनक व्यवहार या पुरुषवादी सोच को स्वीकार नहीं करेंगी। उनका मानना था कि किसी भी महिला को अपनी बात रखने से रोकना या उस पर हावी होने की कोशिश करना सही नहीं है। शो में मौजूद दूसरे कंटेस्टेंट्स ने माहौल शांत कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम होती नजर नहीं आई।

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Updated on:

08 Jul 2026 10:55 am

Published on:

08 Jul 2026 10:55 am

Hindi News / Entertainment / ‘बहन को बोलेगा तो धोप दूंगी’, Urfi Javed का फूटा Kushal Tandon पर गुस्सा, Alliance में हुआ पंगा

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