‘बहन को बोलेगा तो धोप दूंगी’, Urfi Javed का फूटा Kushal Tandon पर गुस्सा, Alliance में हुआ पंगा

दरअसल, शो के हालिया एपिसोड्स में डॉली जावेद और कुशाल टंडन के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली। एक टास्क के दौरान दोनों के बीच शुरू हुई कहासुनी धीरे-धीरे व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। बाद में एक बातचीत के दौरान कुशाल ने डॉली पर तंज कसते हुए उनकी छवि को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। जब डॉली ने इस पर जवाब मांगा तो दोनों के बीच माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर उर्फी के वीडियो को शेयर किया गया है।