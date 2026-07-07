7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘शो में अपना पक्ष रखूंगी’, Alliance में सोहेल खान के बाद अब पूर्व पत्नी सीमा सजदेह की होगी एंट्री

Seema Sajdeh On Entry In Alliance: सोहेल खान के बाद अब उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह ने भी शो अलांयस में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने इस पर अब अपना रिएक्शन दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 07, 2026

Seema Sajdeh On Entry In Alliance

Seema Sajdeh On Entry In Alliance (सोर्स- @primevideo

Seema Sajdeh On Entry In Alliance: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान के बाद अब उनकी पूर्व पत्नी और फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह भी रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीमा जल्द ही अभिनेता कुणाल खेमू के स्ट्रैटेजी-आधारित रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आएंगी। इससे पहले शो में सोहेल खान वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शामिल हुए थे। अब सीमा की एंट्री से शो को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। अब इस शो में जाने से पहले सीमा सजदेह ने एचटी सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती हैं सीमा

शो में शामिल होने को लेकर सीमा सजदेह ने कहा कि वो हमेशा से नई चुनौतियों को स्वीकार करने में विश्वास रखती हैं। उनके अनुसार, 'अलायंस' ऐसा मंच है जहां केवल टास्क जीतना ही मायने नहीं रखता, बल्कि लोगों के साथ रिश्ते बनाना, उन पर भरोसा करना और सही समय पर सही रणनीति अपनाना भी उतना ही जरूरी है।

उन्होंने कहा कि वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती हैं और इस शो के जरिए खुद का एक नया पक्ष दर्शकों के सामने लाना चाहती हैं। सीमा का मानना है कि अलग-अलग सोच और बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ रहना एक अलग अनुभव होगा, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।

रिश्तों और रणनीति का होगा खेल

सीमा ने कहा कि शो में उनकी कोशिश होगी कि वह अलग-अलग लोगों के साथ मजबूत अलायंस बनाएं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वह किसी तय रणनीति के साथ नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपना खेल खेलेंगी।

उनका कहना है कि असली चुनौती यही होगी कि किस पर भरोसा किया जाए और कब अपना फैसला बदला जाए। यही वजह है कि उन्हें यह कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प लगा।

पहले सोहेल खान ने ली थी एंट्री

कुछ समय पहले अभिनेता सोहेल खान भी इसी शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शामिल हुए थे। उनकी एंट्री ने शो को नई चर्चा दिलाई थी। अब जब उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह भी उसी शो का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो दर्शकों के बीच दोनों को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है।

हालांकि दोनों अलग-अलग समय पर शो में शामिल हो रहे हैं और फिलहाल शो के फॉर्मेट को लेकर निर्माताओं की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है।

24 साल बाद टूटा था रिश्ता

सीमा सजदेह और सोहेल खान ने साल 1998 में शादी की थी। दोनों की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में गिनी जाती थी। इस रिश्ते से उनके दो बेटे हैं। करीब 24 साल साथ रहने के बाद दोनों ने 2022 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया था।

तलाक के बावजूद दोनों अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं। कई मौकों पर दोनों को फैमिली इवेंट्स में भी साथ देखा गया है। दोनों ने हमेशा यही कहा है कि उनके बीच सम्मानजनक रिश्ता बना हुआ है और बच्चों की खुशी उनकी प्राथमिकता है।

निजी जिंदगी भी रही चर्चा में

तलाक के बाद सीमा सजदेह की निजी जिंदगी भी लगातार सुर्खियों में रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दिनों उनका नाम बिजनेसमैन विक्रम आहूजा के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि सीमा ने इस विषय पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा टिप्पणी नहीं की है। दूसरी ओर, वह अपने फैशन और बिजनेस प्रोजेक्ट्स में भी लगातार सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है।

केतन अग्रवाल की हत्या पर अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, बोले- किसी की जान लेकर कैसे खुश रह सकते हैं सिया-चेतन

ये भी पढ़ें
Ketan Agarwal Murder Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 02:51 pm

Published on:

07 Jul 2026 02:51 pm

Hindi News / Entertainment / ‘शो में अपना पक्ष रखूंगी’, Alliance में सोहेल खान के बाद अब पूर्व पत्नी सीमा सजदेह की होगी एंट्री

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘काम चाहिए तो पार्टियां दो, गिफ्ट भेजो, लोगों को खुश रखो’, कुणाल खेमू ने करियर स्ट्रगल पर किया बड़ा खुलासा

Kunal Khemu Bollywood Struggle
बॉलीवुड

‘अब सिर्फ गोविंदा की पत्नी नहीं, खुद स्टार बन गई हो’, Lock upp में फराह खान की बात सुन रोने लगी सुनीता आहुजा

फराह खान और सुनिता अहुजा
मनोरंजन

Satluj के ZEE 5 से हटने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पहला बयान, फिल्म हटाए जाने का बताया कारण

Satluj Movie Controversy
बॉलीवुड

‘दादी ने कटे हुए पैर का कराया अंतिम संस्कार’, पूजा भट्ट ने सुनाया हैरान कर देने वाला किस्सा

Pooja Bhatt Grandmother Story
बॉलीवुड

‘तुम दोनों Lesbian हो क्या?’ Lock Upp में शिल्पा शिंदे के बयान से फैंस हुए नाराज, घर में छिड़ी बहस VIDEO

'तुम दोनों लेस्बियन हो क्या?' Lock Upp में शिल्पा शिंदे के बयान से मचा बवाल, घर में छिड़ी बहस VIDEO
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.