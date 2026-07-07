‘शो में अपना पक्ष रखूंगी’, Alliance में सोहेल खान के बाद अब पूर्व पत्नी सीमा सजदेह की होगी एंट्री

Seema Sajdeh On Entry In Alliance: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान के बाद अब उनकी पूर्व पत्नी और फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह भी रियलिटी शो की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीमा जल्द ही अभिनेता कुणाल खेमू के स्ट्रैटेजी-आधारित रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आएंगी। इससे पहले शो में सोहेल खान वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शामिल हुए थे। अब सीमा की एंट्री से शो को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। अब इस शो में जाने से पहले सीमा सजदेह ने एचटी सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।