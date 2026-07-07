‘अब सिर्फ गोविंदा की पत्नी नहीं, खुद स्टार बन गई हो’, Lock upp में फराह खान की बात सुन रोने लगी सुनीता आहुजा

इतना ही नही, फराह ने कहा, "तुम कभी मत कहना कि मैं सिर्फ एक स्टार की पत्नी हूं। अब तुम खुद एक स्टार हो। आज लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं और तुम कई महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी हो।" उन्होंने ये भी बताया कि सुनीता अपने परिवार और बच्चों के लिए जिस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, वो काबिल-ए-तारीफ है। फराह खान की बातें सुनकर सुनीता आहूजा इमोशनल हो गईं। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शो में मौजूद अन्य कंटेस्टेंट्स भी इस इमोशनल पल के गवाह बने और माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया।