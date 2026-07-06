‘गोविंदा इन्हें घर पर कैसे झेलते होंगे?’ Lock Upp शो में एक्टर को लेकर छिड़ी जुबानी जंग, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sunita Ahuja viral video: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। शो के एक एपिसोड में खाने की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उनके तीखे शब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद इंटरनेट पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। बता दें, शो के दौरान खाने की गुणवत्ता से नाराज सुनीता आहूजा ने गुस्से में कहा कि यहां खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। उनकी इस प्रतिक्रिया में अपशब्दों का भी यूज किया, जिसने दर्शकों का ध्यान खींच लिया।