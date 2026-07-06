‘शर्म आनी चाहिए, घिनौना!’ गौहर खान पर किए मजाक से भड़के कुशाल टंडन, सुनाई खरी-खोटी

बता दें, वीडियो में कुशाल के कमेंट के बाद मिनी माथुर हैरान नजर आती हैं, जबकि अर्सलान गोनी जैद को रोकते हुए प्रतिक्रिया देते दिखाई देते हैं। दूसरी ओर, जैद दरबार इस पर मुस्कुराते हुए दिखते हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। इसके साथ ही, वायरल वीडियो के बाद कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि गौहर खान के पति होने के बावजूद जैद ने इस टिप्पणी पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। कुछ लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया को निराशाजनक बताया, जबकि कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया।