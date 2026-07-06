रीना दत्ता, किरण राव और अब गौरी स्प्रैट, जानिए आमिर खान की लव स्टोरी और तीन शादियों की पूरी कहानी

Aamir Khan Third Marriage: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी कर ली है। उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में गौरी स्प्रैट के साथ शादी रचाई। आमिर की तीसरी शादी के बाद उनकी निजी जिंदगी फिर चर्चा में है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता और दूसरी पत्नी किरण राव कौन थीं, दोनों के साथ उनका रिश्ता कितने साल तक चला और अब गौरी स्प्रैट उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनीं।