6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

रीना दत्ता, किरण राव और अब गौरी स्प्रैट, जानिए आमिर खान की लव स्टोरी और तीन शादियों की पूरी कहानी

Aamir Khan ने 61 साल की उम्र में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी कर ली। इसके बाद उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता, दूसरी पत्नी किरण राव और उनकी शादीशुदा जिंदगी फिर चर्चा में आ गई है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ankit Sai

Jul 06, 2026

Aamir Khan

आमिर खान ने की तीसरी शादी (X photo)

Aamir Khan Third Marriage: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी कर ली है। उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में गौरी स्प्रैट के साथ शादी रचाई। आमिर की तीसरी शादी के बाद उनकी निजी जिंदगी फिर चर्चा में है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता और दूसरी पत्नी किरण राव कौन थीं, दोनों के साथ उनका रिश्ता कितने साल तक चला और अब गौरी स्प्रैट उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनीं।

कौन हैं आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट

गौरी स्प्रैट फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं। वह ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी एक कारोबारी हैं और मुंबई में बी ब्लंट (B Blunt) सैलून के संचालन से जुड़ी हैं। उन्होंने ऊटी के ब्लू माउंटेन स्कूल से पढ़ाई की और बाद में लंदन से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी का कोर्स किया। गौरी के पिता तमिल-ब्रिटिश और मां पंजाबी-आयरिश परिवार से हैं। उन्होंने फैशन, टेक्सटाइल और ब्यूटी सेक्टर में लंबे समय तक काम किया है।

गौरी की पहले शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा है। आमिर और गौरी पिछले दो साल से रिश्ते में थे। आमिर ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर पहली बार गौरी को सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टनर के तौर पर सबसे मिलवाया था। आमिर और गौरी के बीच करीब 13 से 14 साल का अंतर है।

आमिर खान कि पहली पत्नी रीना दत्ता थीं

आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता से लव मैरिज की थी। उस समय आमिर का फिल्मी करियर शुरुआती दौर में था। दोनों की शादी करीब 16 साल चली और साल 2002 में उनका तलाक हो गया।

रीना और आमिर के दो बच्चे हैं, बेटे जुनैद खान और बेटी आयरा खान। तलाक के बाद भी दोनों के रिश्ते सामान्य रहे। परिवार से जुड़े कई खास मौकों पर रीना आज भी आमिर के साथ नजर आती हैं। दोनों ने हमेशा बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता दी।

आमिर खान कि दूसरी शादी किरण राव से हुई

रीना से अलग होने के बाद आमिर खान ने साल 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म लगान के दौरान हुई थी, जहां किरण सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रही थीं। यहीं से दोनों की दोस्ती और फिर रिश्ते की शुरुआत हुई। साल 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। करीब 16 साल साथ रहने के बाद दोनों ने 2021 में अलग होने का फैसला किया।

आज भी आमिर और किरण कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते हैं। हाल ही में किरण ने फिल्म 'लापता लेडीज' का निर्देशन किया था, जबकि आमिर उसके प्रोड्यूसर थे।

61 की उम्र में आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग की तीसरी शादी, दोनों पूर्व पत्नियां भी हुईं शामिल

ये भी पढ़ें
Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आमिर खान

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

06 Jul 2026 04:30 pm

Published on:

06 Jul 2026 04:30 pm

Hindi News / Entertainment / रीना दत्ता, किरण राव और अब गौरी स्प्रैट, जानिए आमिर खान की लव स्टोरी और तीन शादियों की पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हमने किसी से मदद नहीं मांगी’, OTT से ‘Satluj’ हटने के बाद दिलजीत दोसांझ का बड़ा बयान, बोले- ‘ये लड़ाई हमने खुद लड़ी’

Diljit Dosanjh on Satluj:
OTT

‘मेरी मां को शर्म आ रही थी’ ‘चीटर’ टैग पर छलका योगेश रावत का दर्द, कैमरे पर फूट-फूटकर रोए, Video

Yogesh Rawat and Lock Upp
मनोरंजन

‘शर्म आनी चाहिए, घिनौना!’ गौहर खान पर किए मजाक से भड़के कुशाल टंडन, सुनाई खरी-खोटी

'शर्म आनी चाहिए, घिनौना!' गौहर खान पर किए मजाक से भड़के कुशाल टंडन, सुनाई खरी-खोटी
मनोरंजन

भारत में OTT से ‘सतलुज’ के हटने के बाद बोले दिलजीत दोसांझ, ‘राजस्थान के गुरुद्वारे में दिखाई गई फिल्म, इसकी खुशी’

Diljit Dosanjh On Satluj Controversy
बॉलीवुड

दिलजीत दोसांझ की ‘Satluj’ हटने से इंडस्ट्री में छिड़ी बहस, संजय गुप्ता समेत इन सेलेब्स ने किया विरोध

Diljit Dosanjh
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.