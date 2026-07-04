Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: ना ग्रैंड सेलिब्रेशन, ना पारंपरिक फेरे; जानें आमिर-गौरी की शादी की 3 खास चीजें

नवभारत टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में गौरी के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा था, "मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं गौरी से मिला और हमारा रिश्ता शुरू हुआ। वह बहुत अच्छी हैं और उनके साथ मुझे एक सुकून का अहसास होता है। हालांकि मेरी (एक्स-वाइफ) किरण राव और रीना दत्ता के साथ भी रिश्ते बहुत गहरे थे, लेकिन चीजें उस तरह से काम नहीं कर पाईं। जब आपने पूछा, तो मुझे लगा कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूं कि गौरी मेरी जिंदगी में आईं। हम एक साथ बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि अब जाकर मैं मुकम्मल हुआ हूं।"