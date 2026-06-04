आमिर खान ने खुद गौरी स्प्रैट संग शादी की डेट की कन्फर्म, 61 की उम्र में तीसरी बार बसाएंगे घर

Aamir Khan Third Wedding: बीते कुछ दिनों से बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा बटोर रहे थे। आमिर खान और गौरी स्प्रैट पिछले दो सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जिसके चलते उनकी शादी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। हालांकि, अब एक्टर ने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है और कहा है कि वो इसी साल 5 जुलाई को अपनी लंबे समय की पार्टनर गौरी स्प्रैट से शादी करेंगे। इसखबर से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। खबरों के मुताबिक, आमिर अपने घर पर एक सिम्पल रजिस्टर्ड शादी करने वाले हैं, जिसमें उनके करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही शामिल होंगे।