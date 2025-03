Gauri Spratt: लंदन से पढ़ी, चलाती है सैलून… आमिर खान की नई GF जीती है ऐसी लाइफ, संपत्ति भी खूब

Gauri Spratt: आमिर खान की नई पार्टनर गौरी स्प्रैट कौन है? जानिए गौरी स्प्रैट के एजुकेशन, संपत्ति और बिजनेस (Gauri Spratt Net worth and Business) के बारे में।

Aamir Khan and Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की फोटो

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने एक बार फिर अपने लिए परफेक्ट पार्टनर खोज लिया है। आमिर खान ने जन्मदिन के मौके पर अपनी नई गर्लफ्रेंड (Aamir Khan New Girlfriend) गौरी स्प्रैट से मीडिया को मिलवाया। इस दौरान आमिर ने यहां तक कह दिया कि ये कटरनी से भी अधिक सुंदर है। इस तरह से आमिर ने ये साबित कर दिया कि वो सिंगल लाइफ नहीं जी रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर कंफर्मेशन होने के बाद अब फैंस आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लेकर इंतजार करने लगे हैं। चलिए, हम जानते हैं कि गौरी स्प्रैट कौन है (Who Is Gauri Spratt), वो क्या करती हैं और कहां तक पढ़ी-लिखी हैं (Gauri Spratt Education) आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड।