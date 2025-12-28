Bajra For Diabetes: क्या बाजरा वाकई शुगर कंट्रोल कर सकता है? जानिए इस सुपरफूड के फायदे

Bajra For Diabetes: थाली की शान 'बाजरा' सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि बीमारियों से लड़ने का एक नेचुरल हथियार है। आज के समय में जब डायबिटीज (मधुमेह) एक बड़ी समस्या बन चुकी है, तब हमारे पूर्वजों का यह देसी सुपरफूड किसी नेचुरल दवाई से कम नहीं है। साइंस भी अब यह मान चुका है कि बाजरा ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। आइए समझते हैं कि बाजरा आपके शरीर में कैसे काम करता है और क्यों यह हर घर की डाइट में होना चाहिए।