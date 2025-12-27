27 दिसंबर 2025,

शनिवार

लाइफस्टाइल

New Year Eve Mocktail Ideas: क्या आप भी Health Conscious हैं? न्यू ईयर पार्टी के लिए नोट कर लें ये 5 शानदार मॉकटेल्स रेसिपी

New Year Eve Mocktail Ideas: न्यू ईयर पार्टी में बिना शराब के भी जमेगा रंग, इस बार अपने मेहमानों को सर्व करें ये 5 ट्रेंडी और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, जो टेस्ट और स्टाइल दोनों में मस्त है।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 27, 2025

Mocktail drink ideas for new year| (फोटो सोर्स- GeminiAI)

New Year Eve Mocktail Ideas: नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में अक्सर लोग मानते हैं कि बिना अल्कोहल के पार्टी अधूरी है, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। आज की जनरेशन हेल्थ कॉन्शियस और स्मार्ट चॉइस पर यकीन रखती है। इस न्यू ईयर पार्टी में बोरिंग कोल्ड ड्रिंक्स और शराब की जगह आप ये 5 सिग्नेचर मॉकटेल्स सर्व कर सकते हैं। मॉकटेल्स (Mocktails) दिखने में जितनी सुंदर होती है, उतना ही उसका टेस्ट ताजगी से भरा होता है।

मॉक शैंपेन (Mock Champagne)

नए साल की पार्टी के लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसे बनाने के लिए बराबर मात्रा में सफेद अंगूर का रस (White Grape Juice) और जिंजर एल (Ginger Ale) मिलाएं। यह दिखने में बिल्कुल असली शैंपेन जैसी लगती है और साथ ही हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।

वर्जिन फ्रेंच 75 (Virgin French 75)

यह एक क्लासिक और स्टाइलिश ड्रिंक है। इसमें नींबू का रस, शुगर सिरप और टॉनिक वाटर का यूज किया जाता है। लास्ट में इसे अपनी बनाई हुई 'मॉक शैंपेन' से टॉप-अप करें। आप इसको एस्थेटिक दिखने के लिए इसे नींबू के छिलके के साथ सर्व कर सकते हैं।

नोजीतो - वर्जिन मोजितो (Nojito- Virgin Mojito)

यह ताजगी से भरपूर सदाबहार ड्रिंक है। ताजे पुदीने के पत्तों और नींबू के टुकड़ों को चीनी के साथ हल्का- सा मेस कर लें, फिर इसमें ढेर सारी बर्फ और सोडा या लेमन-लाइम सोडा भी डाल सकते हैं। यह ड्रिंक हैवी पार्टी खाने के बाद डाइजेशन में भी हेल्प करती है।

ब्लूबेरी मॉस्को म्यूल (Blueberry Moscow Mule)

इसमें फ्रेश ब्लूबेरी को चीनी और नींबू के साथ मैश किया जाता है और फिर ऊपर से जिंजर बियर (Ginger Beer) डाली जाती है। जिंजर बियर का तीखापन और ब्लूबेरी की मिठास इसे एक शानदार और थोड़ा हटके टेस्ट देती है।

स्पाइस्ड एप्पल साइडर (Spiced Apple Cider)

सर्दियों की न्यू ईयर नाइट के लिए यह सबसे कम्फर्टेबल ड्रिंक है। सेब के जूस (Apple Juice) को दालचीनी (Cinnamon) और थोड़े से जायफल के साथ हल्का गर्म करें। फिर इसे गरमा-गरम सर्व करें, तो इसकी खुशबू मेहमानों का दिल जीत लेगी।

