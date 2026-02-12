12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026: इस 13 फरवरी को सिर्फ किस ही काफी नहीं! पार्टनर को खुश करने के लिए करें ये काम, बदल जाएगी लाइफ

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026: साल 2026 का किस डे आपके लिए अपनी मोहब्बत को एक नई गहराई देने का मौका लेकर आया है। चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस दिन को सबसे खास दिन बना सकते हैं।

image

Charvi Jain

Feb 12, 2026

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026 (source: gemini)

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026: वैलेंटाइन वीक का आखिरी और सबसे रोमांटिक डे यानी किस डे 13 फरवरी को मनाया जाएगा। तो इस साल गिफ्ट्स से हटकर कुछ ऐसा सोचें जो सीधे दिल को छुए। कस्टम लव सॉन्ग की एक प्लेलिस्ट तैयार करें, जिसमें वो गाने हों जो आपकी पहली मुलाकात या पहली डेट की याद दिलाते हों। जब आप साथ में लॉन्ग ड्राइव पर हों, तो ये गाने आपके ड्राइव में चार चांद लगा देंगे। इसके साथ ही, मैचिंग शर्ट्स पहनना या एक जैसा परफ्यूम इस्तेमाल करना आप दोनों के जुड़ाव को मजेदार बना देगा।

Best Ways To Celebrate Kiss Day 2026: यादगार बनाने के 5 बेहतरीन तरीके

प्लान रोमांटिक डेट: इस दिन को खास बनाने के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करें। एक सरप्राइज कैंडललाइट डिनर या शहर के शोर से दूर किसी शांत जगह पर एक छोटा सा गेटवे कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से प्लान की गई शाम यह बताती है कि आप अपने पार्टनर की कितनी केयर करते हैं।

सील लव विद अ किस: किस करना प्यार जताने का सबसे खूबसूरत तरीका है। जरूरी नहीं कि यह हमेशा पैशनेट ही हो कभी सुकून देने के लिए माथे पर किया गया किस, तो कभी तारीफ के लिए गाल पर एक किया गया किस भी आपके पार्टनर को सुरक्षा और प्यार का अहसास कराता है।

राईट लव लेटर विद किस मार्क: डिजिटल दुनिया में हाथ से लिखा लेटर सबसे अच्छा गिफ्ट है। अपनी यादों को कागज पर लिखें और आखिर में उसे अपने किस मार्क से सील करें। यह एक ऐसी निशानी है जिसे आपका पार्टनर हमेशा अपने पास संभाल कर रखना चाहेगा।

फर्स्ट किस को रीक्रिएट करें: पुरानी यादें ताजा करना हमेशा एक खूबसूरत पल होता है। उस जगह पर वापस जाएं या वैसा ही माहौल बनाएं जहां आपने एक-दूसरे को पहली बार किस किया था। उन पलों को दोबारा जीना आपके रिश्ते में एक नई ताजगी भर देगा।

रोमांटिक मूवी प्लान करें: दिन का अंत एक आरामदायक मूवी नाइट के साथ प्लान करें। अपने घर पर प्लान करें या आजकल ओपन मूवी थिएटर का ट्रेंड चल रहा है। अपनी पसंदीदा जगह पर मूवी डेट प्लान करें और रोमांटिक फिल्म 'द नोटबुक, टाइटैनिक या फिर अ वॉक टु रिमेंबर' जैसी क्लासिक फिल्में देखें। यह समय आप दोनों को एक-दूसरे के करीब आने और सुकून भरे पल बिताने का मौका देगा।

