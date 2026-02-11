Spring Skincare Tips: गर्मी में भी चेहरे पर बनी रहेगी गुलाबी निखार और स्किन रहेगी सॉफ्ट, बस करें ये 7 काम

Spring Skincare Tips: एक तरफ जहां सर्दियां लगभग खत्म होने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ गर्मियों की शुरुआत भी हो चुकी है। इसका असर खान-पान के साथ-साथ बालों और चेहरे पर भी दिखने लगा है। एक तरफ जहां सुबह और शाम में अब भी कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिन में ठंडी चीजें खाने की इच्छा भी हो रही है। इसके अलावा कभी सर्द तो कभी गर्म हवाओं के चलने के कारण चेहरे की रौनक भी धीरे-धीरे खोने लगी है। ऐसे में अगर आप भी अपने बेजान चेहरे में फिर से निखार लाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए घरेलू नुस्खों की मदद से हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं।