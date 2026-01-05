5 जनवरी 2026,

Trending Skincare Tips 2026:  अगर चाहती हैं पोरलेस और ग्लास स्किन, तो फॉलो करें ये 7 कोरियन टिप्स

Trending Skincare Tips 2026: पोरलेस और ग्लास स्किन कोई जादू नहीं, बल्कि सही स्किनकेयर आदतों का नतीजा है। आइए जानते हैं वो 7 कोरियन स्किनकेयर टिप्स, जो आपकी त्वचा को देंगे नेचुरल ग्लास जैसा ग्लो।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 05, 2026

Healthy Skin Care Routine Daily, Korean Face Care Home Remedies, Smooth and Shiny Skin Tips, Skin Care Korean Style,

Skin Barrier Repair Tips |फोटो सोर्स – Patrika.com

Trending Skincare Tips 2026: आज के समय में हर महिला चाहती है कि उसकी त्वचा बिना मेकअप के भी साफ, स्मूद और नेचुरली ग्लोइंग दिखे। कोरियन ब्यूटी ट्रेंड इसी सोच पर आधारित है, जहां त्वचा को छिपाने के बजाय उसे हेल्दी बनाया जाता है। पोरलेस और ग्लास स्किन कोई जादू नहीं, बल्कि सही स्किनकेयर आदतों का नतीजा है। कोरियन स्किनकेयर में हल्के प्रोडक्ट्स, लेयरिंग टेक्नीक और स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखने पर खास ध्यान दिया जाता है। अगर आप भी रूखी, डल या ओपन पोर्स वाली त्वचा से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। कुछ आसान लेकिन असरदार कोरियन टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप भी क्लियर, सॉफ्ट और चमकती हुई स्किन पा सकती हैं।

डबल क्लींजिंग को बनाएं रूटीन का हिस्सा

कोरियन स्किनकेयर की शुरुआत होती है डबल क्लींजिंग से। पहले ऑयल-बेस्ड क्लींजर से मेकअप और सनस्क्रीन हटाएं, फिर माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करें। इससे स्किन गहराई से क्लीन होती है और ड्राय भी नहीं लगती।

 जेंटल एक्सफोलिएशन है जरूरी

डेड स्किन हटाने के लिए हफ्ते में 1–2 बार एक्सफोलिएशन करें। हार्श स्क्रब की जगह AHA या BHA जैसे केमिकल एक्सफोलिएंट्स बेहतर होते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना स्मूद बनाते हैं।

हाइड्रेशन पर दें सबसे ज्यादा ध्यान

कोरियन स्किनकेयर में हाइड्रेशन सबसे अहम स्टेप है। हायल्यूरोनिक एसिड वाले टोनर, एसेंस और सीरम स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज रखते हैं। अच्छी तरह हाइड्रेटेड स्किन ज्यादा ग्लो करती है और प्रोडक्ट्स भी अच्छे से काम करते हैं।

 रोज सनस्क्रीन लगाना न भूलें

ग्लास स्किन चाहिए तो सनस्क्रीन कभी स्किप न करें। धूप की किरणें पिग्मेंटेशन, एजिंग और डलनेस बढ़ाती हैं। SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन हर दिन लगाएं, चाहे मौसम कैसा भी हो।

शीट मास्क और एम्पूल्स करें शामिल

शीट मास्क और एम्पूल्स स्किन को इंस्टेंट बूस्ट देते हैं। हफ्ते में 2–3 बार इनका इस्तेमाल करने से स्किन ब्राइट, सॉफ्ट और हेल्दी दिखने लगती है।

हेल्दी लाइफस्टाइल भी है जरूरी

खूबसूरत स्किन सिर्फ क्रीम से नहीं आती। पूरी नींद, हेल्दी डाइट, ज्यादा पानी और कम स्ट्रेस भी बहुत जरूरी है। फल, सब्ज़ियां और एंटीऑक्सीडेंट-रिच फूड्स स्किन को अंदर से निखारते हैं।

 लगातार करें केयर

कोरियन स्किनकेयर कोई ओवरनाइट जादू नहीं है। सही रिजल्ट्स दिखने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप नियमित रूप से स्किनकेयर रूटीन फॉलो करेंगी, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क साफ नजर आने लगेगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

