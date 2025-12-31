Fat Loss Korean Style: भूखे रहने की जरूरत नहीं! Korean Switch-On Diet से फैट लॉस का दावा

Fat Loss Korean Style: वजन घटाने की बात आते ही अक्सर भूखा रहने और सख्त डाइट की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन Korean Switch On Diet इस सोच को बदलने का दावा करती है। यह कोरियन स्टाइल डाइट शरीर के मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करने पर फोकस करती है, ताकि बिना ज्यादा कटौती के फैट बर्न किया जा सके। इस डाइट को साउथ कोरिया के मोटापा विशेषज्ञ डॉ. पार्क योंग-वू ने तैयार किया है। इसका मकसद शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना है ताकि शरीर फैट को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करे, न कि मसल्स को नुकसान पहुंचाए।