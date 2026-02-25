फराह खान के पति शिरीष कुंदर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन! इतना वजन घटाया कि फैंस बोले ‘AI या कार्तिक आर्यन?’ जानें वेट लॉस और एंटी-एजिंग सीक्रेट

Shirish New Look: निर्माता, निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान वैसे तो अपने यूट्यूब व्लॉग्स की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। लेकिन इन दिनों वह खुद नहीं, बल्कि अपने पति और फिल्ममेकर शिरीष कुंदर की वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल, हाल ही में शिरीष कुंदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर यूजर्स हैरान रह गए। 52 साल की उम्र में उनका जबरदस्त वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आ रहा है। तस्वीरों में कभी वह शर्टलेस अंदाज में दिख रहे हैं, तो कभी स्टाइलिश सूट में बेहद फिट और स्मार्ट नजर आ रहे हैं। उनका बदला हुआ लुक देखकर फैंस को अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि यह असली फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर फोटोशॉप या AI का कमाल। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि शिरीष हर लुक में काफी कमाल लग रहे हैं।

इसके साथ ही यूजर्स वेट लॉस करने और शिरीष कुंदर की तरह अपनी उम्र से कम दिखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं फेमस सोशल मीडिया डाइटिशियन Getfitwithsahil से कि अपनी उम्र के अनुसार फिट और यंग दिखने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है।