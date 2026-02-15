Ramadan 2026 : रमजान में इन 5 चीजों का करें सेवन, रोजे के दौरान नहीं लगेगी प्यास आसानी से गुजरेगा दिन

Ramadan 2026 : रमजान के पाक माह में घर की साफ-सफाई और सजावट करने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने अल्लाह की इबादत के साथ रोजा भी रखते हैं। रोजे की शुरुआत सेहरी खाकर होती है और फिर दिन भर बिना पानी के रोजा रखा जाता है। बता दें, रात के आखिरी पहर यानी सुबह होने से करीब 2 घंटे पहले खाए जाने वाले भोजन को सेहरी कहते हैं। वैसे ज्यादातर रोजेदार सेहरी में रोटी, चावल, सब्जी, नॉनवेज, चाय और पराठे खाना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें दिन में प्यास लग जाती है। क्योंकि ज्यादा तेल और मसालों में बने फूड आइटम गले में खुश्की पैदा करते हैं, जिससे पूरे दिन प्यास लगती रहती है। इसलिए आज की स्टोरी में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सेहरी में खाने से रोजे के दौरान प्यास कम लगती है।