Shivratri Wishes in Hindi: शिवरात्रि 2026 पर अपने प्रियजनों को यहां दिए गए शुभकामनाएं संदेश भेजकर करें विश

8-बजे डमरू, कांपे संसार,

शिव के चरणों में हर बार नमस्कार।

महाकाल के भक्तों का होता उद्धार,

हर हर महादेव की गूंज अपार।

हैप्पी शिवरात्रि !



9- जब-जब शिव ने तांडव किया,

संसार ने विनाश देखा।

त्रिशूल की धार से जो टकराए,

वह फिर काल में समा जाए।

हैप्पी शिवरात्रि 2026 !



10-भोले की भक्ति में खो जाओ,

हर हर महादेव कहते जाओ।

दुख, दर्द सब मिट जाएंगे,

बस नाम उनका लेते जाओ।

हर हर महादेव!



11- एक पुष्प

एक बेलपत्र

एक लोटा जल की धार

भोला कर दे सबका उद्धार!

शिवरात्रि की शुभकामनाएं !



12-भोले के त्रिशूल की क्या शान है,

हर विपत्ति का ये समाधान है।

जिस पर पड़े महादेव की छाया,

उसका जीवन हो जाए शुभ-मंगलमय।

हैप्पी शिवरात्रि 2026 !



13-ना धन चाहिए, ना शोहरत अपार,

भोले की भक्ति से मिल जाए प्यार।।

महाकाल की शरण में जो आए,

हर दुःख हर ले, ॐ नमः शिवाय।

हैप्पी शिवरात्रि 2026 !



14- शिव भक्ति से मिलता है नूर

सबके दिलों को मिलता है सुकून,

जो भी लेता है भोले का दिल से नाम,

उसके पूर्ण होते सारे काम.

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!



15-बस एक फूल,

और एक बेलपत्र,

एक लोटा हो जल की धार,

इतने में ही भोलेनाथ कर दें

हम सबका उद्धार।

हैप्पी शिवरात्रि 2026 !



16-अमृत भी जिनसे डरता, काल भी जिनसे कांपे,

भोले के दर पर जो आया, हर संकट उससे भागे।

जय हो शिव शंकर की, जय हो त्रिपुरारी की,

जो नाम जपे हर हर भोले, नैया उसकी तर जाए!

जय भोले बाबा

हैप्पी शिवरात्रि 2026 !