14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shivratri Wishes in Hindi: शिवरात्रि 2026 पर अपने प्रियजनों को यहां दिए गए शुभकामनाएं संदेश भेजकर करें विश

Shivratri Wishes in Hindi: शिवरात्रि के शुभ अवसर पर लोग अपने दोस्तों और परिवारजनों को शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेजते हैं। इसलिए आज के इस स्टोरी में हम महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 14, 2026

Shivratri

Shivratri

Shivratri Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में होली और दिवाली के बाद शिवरात्रि एक बड़ा त्योहार माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि यह पर्व हर साल देशभर में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से लेकर रात तक पूजा-अर्चना होती है। वहीं, कुछ लोग महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर व्रत रखने के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा भी करते हैं।


इस साल 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। बता दें, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शिवभक्तों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा एक विशेष दिन है। इसलिए इस अवसर पर लोग अपने दोस्तों और परिवारजनों को शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेजते हैं। इसलिए आज के इस स्टोरी में हम महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (shivratri Wishes in Hindi)

1-ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास
ॐ में ही शक्ति, ॐ में ही सारा संसार
ॐ से ही होती हैं अच्छे दिन की शुरुआत
जय शिव शंकर!
हैप्पी शिवरात्रि 2026 !

2-जो सच्चे मन से शिव को ध्याए,
उसके सारे कष्ट मिट जाएं।
जय हो शिव शंकर भोले की,
हर हर महादेव बोले की!
हैप्पी शिवरात्रि !

3-काल भी तुम और महाकाल भी तुम
लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम
शिव भी तुम और सत्य भी तुम!
शिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

4-भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे,
जीवन में सुख-शांति की धारा बहे.
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

5-शिव शंकर है काल के स्वामी,
महाकाल, त्रिपुरारी नामी।
गंगाधर, नीलकंठ कहाए,
चंद्रमा जिनके मस्तक सुहाए।
हैप्पी शिवरात्रि !

6-आज जमा लो भांग का रंग
आपकी जिंदगी बीते खुशियों के संग
भगवान भोले की कृपा बरसे आप पर
जीवन में भर जाए नई उमंग.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

7-ना पूछो मुझसे मेरी पहचान,
मैं तो भस्मधारी हूं,
भस्म से होता जिनका श्रृंगार,
मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूं।
हैप्पी शिवरात्रि 2026!


महाशिवरात्रि की बधाई दने के लिए शुभकामनाएं संदेश (Mahashivratri 2026 Wishes in Hindi)

8-बजे डमरू, कांपे संसार,
शिव के चरणों में हर बार नमस्कार।
महाकाल के भक्तों का होता उद्धार,
हर हर महादेव की गूंज अपार।
हैप्पी शिवरात्रि !

9- जब-जब शिव ने तांडव किया,
संसार ने विनाश देखा।
त्रिशूल की धार से जो टकराए,
वह फिर काल में समा जाए।
हैप्पी शिवरात्रि 2026 !

10-भोले की भक्ति में खो जाओ,
हर हर महादेव कहते जाओ।
दुख, दर्द सब मिट जाएंगे,
बस नाम उनका लेते जाओ।
हर हर महादेव!

11- एक पुष्प
एक बेलपत्र
एक लोटा जल की धार
भोला कर दे सबका उद्धार!
शिवरात्रि की शुभकामनाएं !

12-भोले के त्रिशूल की क्या शान है,
हर विपत्ति का ये समाधान है।
जिस पर पड़े महादेव की छाया,
उसका जीवन हो जाए शुभ-मंगलमय।
हैप्पी शिवरात्रि 2026 !

13-ना धन चाहिए, ना शोहरत अपार,
भोले की भक्ति से मिल जाए प्यार।।
महाकाल की शरण में जो आए,
हर दुःख हर ले, ॐ नमः शिवाय।
हैप्पी शिवरात्रि 2026 !

14- शिव भक्ति से मिलता है नूर
सबके दिलों को मिलता है सुकून,
जो भी लेता है भोले का दिल से नाम,
उसके पूर्ण होते सारे काम.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

15-बस एक फूल,
और एक बेलपत्र,
एक लोटा हो जल की धार,
इतने में ही भोलेनाथ कर दें
हम सबका उद्धार।
हैप्पी शिवरात्रि 2026 !

16-अमृत भी जिनसे डरता, काल भी जिनसे कांपे,
भोले के दर पर जो आया, हर संकट उससे भागे।
जय हो शिव शंकर की, जय हो त्रिपुरारी की,
जो नाम जपे हर हर भोले, नैया उसकी तर जाए!
जय भोले बाबा
हैप्पी शिवरात्रि 2026 !

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

14 Feb 2026 11:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shivratri Wishes in Hindi: शिवरात्रि 2026 पर अपने प्रियजनों को यहां दिए गए शुभकामनाएं संदेश भेजकर करें विश

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Mahashivratri wishes photos and caption: महाशिवरात्रि 2026 पर यहां दिए गए फोटो और कैप्शन पोस्ट कर अपनों को दें शुभकामनाएं

Mahashivratri 2026 Wishes Photos| image credit-wallpapercave
लाइफस्टाइल

Mahashivratri 2026 Wishes Messages, Photos and Images: शिवरात्रि 2026 पर यहां दिए गए फोटो को डाउनलोड कर लगाएं स्टेटस और मैसेज भेजकर दें बधाई

Mahashivratri 2026 Wishes Photos
लाइफस्टाइल

Babyphotoshoot Ideas: क्या आप भी शिवरात्रि फोटोशूट का प्लान कर रहे हैं? ये 7 पोज बिल्कुल मिस न करें

Babyphotoshoot Ideas
लाइफस्टाइल

Temples to visit on Mahashivratri: भूलकर भी मिस न करें जयपुर के इन मंदिरों को जहां दर्शन मात्र से पूरी होती है हर मनोकामना

Temples to visit on Mahashivratri
लाइफस्टाइल

Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? हेल्दी रहने के लिए जान लें सही डाइट

Shivratri Vrat Food List
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.