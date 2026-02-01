14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

लाइफस्टाइल

Mahashivratri 2026 Wishes Messages, Photos and Images: शिवरात्रि 2026 पर यहां दिए गए फोटो को डाउनलोड कर लगाएं स्टेटस और मैसेज भेजकर दें बधाई

Mahashivratri 2026 Wishes Messages Photos and Images: महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लोग विधि-विधान से पूजन करने और व्रत रखने के साथ ही इस दिन सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी कल अपने करीबियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए HD फोटो शेयर कर उन्हें विश कर सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 14, 2026

Mahashivratri 2026 Wishes Photos

Mahashivratri 2026 Wishes Photos

Mahashivratri 2026 Wishes Messages, Photos and Images: इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 यानी कल पूरे देश में मनाई जाएगी। मान्यता अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से लेकर रात तक भगवान शिव के साथ-साथ माता पार्वती की पूजा-अर्चना की जाती है। वहीं, कुछ लोग इस शुभ अवसर पर व्रत रखने के साथ ही शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित कर विधि-विधान से पूजन भी करते हैं। इसके अलावा, कई श्रद्धालु इस दिन रात भर जागकर शिव मंत्रों का जाप करते हैं, तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को फोटो और वीडियो भेजकर बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी कल अपने करीबियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए HD फोटो और मैसेज शेयर कर दे सकते हैं।

महाशिवरात्रि की बधाई देने के लिए फोटो और मैसेज (Mahashivratri 2026 Wishes Messages and Photos)

शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए फोटो और संदेश (Shivratri Wishes and Images)

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

14 Feb 2026 11:38 pm

Mahashivratri 2026 Wishes Messages, Photos and Images: शिवरात्रि 2026 पर यहां दिए गए फोटो को डाउनलोड कर लगाएं स्टेटस और मैसेज भेजकर दें बधाई

