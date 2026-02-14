Babyphotoshoot Ideas: क्या आप भी शिवरात्रि फोटोशूट का प्लान कर रहे हैं? ये 7 पोज बिल्कुल मिस न करें

Babyphotoshoot Ideas: महाशिवरात्रि का त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, यह अपनी खुशियों को अपनों के साथ सेलिब्रेट करने का भी मौका है। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है, तो इस बार उसे भगवान शिव के रूप में सजाकर फोटोशूट करें। फोटोशूट के समय कमरे का तापमान सही रखें और यह देख ले कि बच्चे ने अच्छी नींद ली हो और उसका पेट भरा हो। यहां कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आपके बच्चे के एल्बम में चार चांद लगा देंगे।