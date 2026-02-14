14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Babyphotoshoot Ideas: क्या आप भी शिवरात्रि फोटोशूट का प्लान कर रहे हैं? ये 7 पोज बिल्कुल मिस न करें

Babyphotoshoot Ideas: घर में गूंजेगी डमरू की आवाज और दिखेगी शिव की मुस्कान। इन 7 फोटोशूट आइडियाज के साथ बनाएं इस दिन को यादगार।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 14, 2026

Babyphotoshoot Ideas

Babyphotoshoot Ideas (source: gemini)

Babyphotoshoot Ideas: महाशिवरात्रि का त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, यह अपनी खुशियों को अपनों के साथ सेलिब्रेट करने का भी मौका है। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है, तो इस बार उसे भगवान शिव के रूप में सजाकर फोटोशूट करें। फोटोशूट के समय कमरे का तापमान सही रखें और यह देख ले कि बच्चे ने अच्छी नींद ली हो और उसका पेट भरा हो। यहां कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आपके बच्चे के एल्बम में चार चांद लगा देंगे।

शिव अवतार

अपने बेबी को तैयार करने के लिए एक सॉफ्ट टाइगर प्रिंट वाला कपड़ा लें। गले में छोटी सी रुद्राक्ष की माला और माथे पर सफेद चंदन या भस्म से शिव तिलक बनाएं। जब आपका छोटा सा शिव अपनी नन्ही आंखों से कैमरे की ओर देखेगा, तो वह पल बहुत ही खूबसूरत होगा।

डमरू और त्रिशूल के साथ

सिर्फ कपड़े ही काफी नहीं होते, शिवरात्रि के फोटोशूट में प्रॉप्स का बड़ा रोल है। एक छोटा डमरू और प्लास्टिक का बिना नुकीला त्रिशूल लें। बच्चे को फर्श पर बिछाए गए किसी मुलायम आसन पर बिठाएं और उसे डमरू से खेलने दें। डमरू की आवाज पर उसकी प्रतिक्रिया को कैंडिड शॉट में कैप्चर करें।

कैलाश पर्वत का नजारा

घर की सफेद चादर या ढेर सारी कॉटन का इस्तेमाल करके एक बर्फ का पहाड़ बनाएं। पीछे एक नीला या आसमानी पर्दा लगा दें। बच्चे को एक छोटी सी चौकी या कुर्सी पर बिठाएं और हाथ में डमरू थमा दें। ऐसा लगेगा मानो छोटा महादेव सीधे कैलाश पर्वत से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।

फूलों वाला प्यारा शिवलिंग

बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए भारी पत्थर का शिवलिंग इस्तेमाल करने के बजाय, किसी गहरे रंग के कपड़े को रोल करके एक छोटा सा शिवलिंग बनाएं। इसके चारों ओर गेंदे और गुलाब के ताजे फूल बिखेर दें। अब अपने बच्चे को लेटा दें। फूलों के बीच मुस्कुराते बच्चे की ये फोटो बहुत ही मासूम लगती है।

चावल और रंगों से करें शुट

एक काले रंग का बड़ा चार्ट पेपर या काला कपड़ा जमीन पर बिछाएं। अब चावल के दानों या अबीर-गुलाल से बड़े अक्षरों में शिव या ओम लिखें। बच्चे को फ्रेम के एक तरफ लिटाएं या बिठाएं। ब्लैक बैकग्राउंड पर सफेद चावल और रंगों का उठाव फोटो को एकदम प्रोफेशनल लुक देता है।

डमरू का जादू और मस्ती

शिवरात्रि मतलब संगीत और मस्ती। बच्चे को डमरू पकड़ना बहुत पसंद आता है क्योंकि उससे आवाज निकलती है। उसे डमरू के साथ खेलने दें और उस एक्शन को क्लिक करें। यह फोटो आपके बच्चे की चंचलता को दर्शाएगी।

प्रॉप्स से करें शुट

इस महाशिवरात्रि पर सारे प्रॉप्स जैसे नंदी की छोटी मूर्ति, गंगा मैया की प्रतीक एक छोटी मटकी, त्रिशूल और रुद्राक्ष को एक साथ रखें। बच्चे को इन सब चीजों के बीच में बिठाएं। यह फोटो फ्रेम आपके बच्चे के बचपन की सबसे यादगार तस्वीर बन जाएगी।

ये भी पढ़ें

Maha Shivratri 2026: क्या आपने आउटफिट फाइनल कर लिया है? जानें शिवरात्रि पर आपके आउटफिट के लिए कौन सा शेड है परफेक्ट
लाइफस्टाइल
Maha Shivratri 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

महाशिवरात्रि

Published on:

14 Feb 2026 05:39 pm

Hindi News / Lifestyle News / Babyphotoshoot Ideas: क्या आप भी शिवरात्रि फोटोशूट का प्लान कर रहे हैं? ये 7 पोज बिल्कुल मिस न करें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Temples to visit on Mahashivratri: भूलकर भी मिस न करें जयपुर के इन मंदिरों को जहां दर्शन मात्र से पूरी होती है हर मनोकामना

Temples to visit on Mahashivratri
लाइफस्टाइल

Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? हेल्दी रहने के लिए जान लें सही डाइट

Shivratri Vrat Food List
लाइफस्टाइल

Anti-Valentine Week 2026: वैलेंटाइन खत्म, अब शुरू होगा असली मजा! जानिए स्लैप डे से ब्रेकअप डे तक की पूरी लिस्ट

Anti-Valentine Week 2026
लाइफस्टाइल

Maha Shivratri 2026: क्या आपने आउटफिट फाइनल कर लिया है? जानें शिवरात्रि पर आपके आउटफिट के लिए कौन सा शेड है परफेक्ट

Maha Shivratri 2026
लाइफस्टाइल

Pulwama Attack Black Day:  पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर यहां दिए गए फोटो और संदेशों को शेयर कर दें शहीदों को श्रद्धांजलि

Pulwama Attack Black Day 2026
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.