Anti-Valentine Week 2026: वैलेंटाइन खत्म, अब शुरू होगा असली मजा! जानिए स्लैप डे से ब्रेकअप डे तक की पूरी लिस्ट

Anti-Valentine Week 2026: वैलेंटाइन डे पर कपल्स ने तो फूल और गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लिए, लेकिन अब बारी है उनकी जो प्यार-मोहब्बत के ड्रामे से दूर रहना चाहते हैं। 15 फरवरी से एंटी-वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है। यह हफ्ता नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि पुरानी कड़वाहट को भूलकर चिल करने और खुद पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।