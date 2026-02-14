Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? हेल्दी रहने के लिए जान लें सही डाइट

Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। सही तरीके से व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने, मेटाबॉलिज्म बेहतर करने और वजन संतुलित रखने में मदद मिलती है। लेकिन अगर व्रत के दौरान सही खानपान न रखा जाए, तो कमजोरी, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन या थकान भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि व्रत में संतुलित और पौष्टिक आहार लिया जाए। Maha Shivratri vrat me kya khana chahiye