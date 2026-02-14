14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? हेल्दी रहने के लिए जान लें सही डाइट

Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना सही है और क्या नहीं? जानें हेल्दी फास्टिंग डाइट, एनर्जी बनाए रखने के टिप्स और सही खानपान की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 14, 2026

Shivratri Vrat Food List

Shivratri Vrat Food List (photo- gemini ai)

Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। सही तरीके से व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने, मेटाबॉलिज्म बेहतर करने और वजन संतुलित रखने में मदद मिलती है। लेकिन अगर व्रत के दौरान सही खानपान न रखा जाए, तो कमजोरी, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन या थकान भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि व्रत में संतुलित और पौष्टिक आहार लिया जाए। Maha Shivratri vrat me kya khana chahiye

डायटिशियन Divya Gandhi के अनुसार, महाशिवरात्रि व्रत में शरीर को एनर्जी देने वाले और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए।

महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? (Healthy Fasting Foods)

फल और तरल पदार्थ

व्रत के दौरान फल सबसे अच्छा विकल्प होते हैं। केला, सेब, अनार, पपीता और नारियल पानी शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। फलों में विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर होता है, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती।

दूध और दूध से बने पदार्थ

दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं। ये लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। साथ ही इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद करते हैं।

व्रत वाले आटे

सिंघाड़े और राजगीरा का आटा व्रत के दौरान बेहतरीन विकल्प हैं। ये ग्लूटेन-फ्री होते हैं, पचने में आसान होते हैं और शरीर को स्थिर ऊर्जा देते हैं। इनसे बनी रोटी या पराठा खाने से कमजोरी कम होती है।

हल्की सब्जियां

आलू और शकरकंद जैसी सब्जियां उबालकर या हल्का भूनकर खाई जा सकती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है, जो ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान रखें कि साधारण नमक की जगह सिर्फ सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें।

हेल्दी स्नैक्स

साबूदाना, मखाना, बादाम, काजू और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स शरीर को हेल्दी फैट और प्रोटीन देते हैं। ये लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते और शरीर को ताकत देते हैं।

व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? (Vrat mein kya nahi kha sakte hain)

  • गेहूं, जौ, मक्का और दाल जैसे अनाज से परहेज करें।
  • साधारण नमक, प्याज और लहसुन का सेवन न करें।
  • तला-भुना और पैकेज्ड फूड (जैसे चिप्स) से दूर रहें।
  • मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल न करें।

हेल्थ टिप

व्रत के दौरान पर्याप्त पानी पिएं, ओवरईटिंग न करें और अगर कमजोरी या चक्कर आए तो तुरंत कुछ हल्का खा लें।

ये भी पढ़ें

Maha Shivratri 2026: क्या आपने आउटफिट फाइनल कर लिया है? जानें शिवरात्रि पर आपके आउटफिट के लिए कौन सा शेड है परफेक्ट
लाइफस्टाइल
Maha Shivratri 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 03:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shivratri Vrat Food List: महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? हेल्दी रहने के लिए जान लें सही डाइट

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Temples to visit on Mahashivratri: भूलकर भी मिस न करें जयपुर के इन मंदिरों को जहां दर्शन मात्र से पूरी होती है हर मनोकामना

Temples to visit on Mahashivratri
लाइफस्टाइल

Anti-Valentine Week 2026: वैलेंटाइन खत्म, अब शुरू होगा असली मजा! जानिए स्लैप डे से ब्रेकअप डे तक की पूरी लिस्ट

Anti-Valentine Week 2026
लाइफस्टाइल

Maha Shivratri 2026: क्या आपने आउटफिट फाइनल कर लिया है? जानें शिवरात्रि पर आपके आउटफिट के लिए कौन सा शेड है परफेक्ट

Maha Shivratri 2026
लाइफस्टाइल

Pulwama Attack Black Day:  पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर यहां दिए गए फोटो और संदेशों को शेयर कर दें शहीदों को श्रद्धांजलि

Pulwama Attack Black Day 2026
लाइफस्टाइल

Valentine’s Day 2026 Wishes: वेलेंटाइन डे 2026 पर यहां दिए गए Images, Greetings Card और Photos पार्टनर को भेजकर जीत लें दिल

Happy Valentine’s Day 2026 Wishes
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.