MahaShivratri 2026: भक्ति के साथ फिटनेस का भी रखें ध्यान, जानें व्रत के सही नियम और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें



महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान शरीर में कई तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं। पहले शरीर ग्लाइकोजन का उपयोग करता है और फिर धीरे-धीरे फेट को बर्न करने लगती है। इस कारण कुछ घंटें थकान महसूस हो सकती है।

लंबे समय तक भोजन और पानी से दूर रहना, खासकर निर्जला व्रत, खतरा पैदा कर सकता है। जैसे डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। इसके लक्षण चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द या भ्रम की स्थिति हो सकते हैं।