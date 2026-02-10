10 फ़रवरी 2026,

Promise Day Shayari 2026: इस प्रॉमिस डे, शायराना अंदाज में करें प्यार का इजहार, रिश्ते को दें एक खूबसूरत शुरुआत

Promise Day Shayari 2026: वैलेंटाइन वीक का सबसे खास दिन है प्रॉमिस डे। जब रिश्तों में भरोसे और साथ निभाने के वादे किए जाते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर से दिल की बात सीधे नहीं कह पा रहे हैं, तो ये रोमांटिक प्रॉमिस डे शायरी आपकी मदद करेंगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 10, 2026

Promise Day Shayari 2026

Promise Day Shayari 2026 (source: freepik)

Promise Day Shayari 2026: वैलेंटाइन वीक का पूरा हफ्ता प्यार के नाम होता है। रोज डे से सेलिब्रेट किया जाने वाला यह वीक वैलेंटाइन डे तक चलता है। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर को प्रोमिस करने का सोच रहे हैं, तो इस दिन से बेहतर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में आप भी शायराना अंदाज में अपने पार्टनर से वादे कर सकते हैं। कुछ रोमांट‍िक शायरी से आप अपने पार्टनर को दिल की बात आसानी से कहकर प्रोमिस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं।

Promise Day 2026 Shayari: प्रोमिस डे पर प्यारी शायरी

बड़ी दुआ से मिला कोई तुम जैसा है,
जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब जैसा है,
वादा है बेपनाह प्यार करेंगे तुम्हें हर लम्हा,
क्योंकि पहली बार मिला कोई अपना जैसा है।
Happy Promise Day

तुम गुलाब की कली जैसी प्यारी हो
तुम सितारे जैसी चमकदार हो
तुम बच्चे जैसी क्यूट हो
तुम मेरे लिए सब कुछ हो।
Happy Promise Day

किसी एक से प्यार करो इतना,
कि किसी और से प्यार करने की गुंजाइश ना रहे,
वह आपको देख कर एक बार मुस्कुराए,
और जिंदगी से दूसरी ख्वाहिश ना रहे।
Happy Promise Day

प्रॉमिस डे पर मेरा तुझसे है वादा,
इस जिंदगीभर मुझे बस तुझे है चाहना,
वादा है तुमसे सनम,
जब तक रहेगा साथ,
ये प्यार न होगा कम।
Happy Promise Day

हर पल प्यार का इरादा है आपसे,
अपनापन ही कुछ इतना ज्यादा है आपसे,
न सोचेंगे सिर्फ उम्र भर के लिए,
कयामत तक साथ निभाएंगे, ये वादा है आपसे।
Happy Promise Day

बातों-बातों में दिल ले जाते हो,
देखते हो इस तरह जान ले जाते हो,
अदाओं से अपने इस दिल को धड़काते हो,
लेकर बाहों में सारा जहां भुलाते हो।
Happy Promise Day

हम जब भी साथ होंगे,
दो जिस्म एक जान होंगे,
आओ कर लें ये वादा,
हम कभी ना जुदा होंगे।
Happy Promise Day

बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा,
तू जहां जाएगा मैं वहां-वहां आऊंगा,
साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में,
लेकिन मैं अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊंगा।

तेरा हाथ चाहती हूं, तेरा साथ चाहती हूं,
बाहों में तेरी रहना मैं दिन-रात चाहती हूं,
बस यही वादा मैं तुमसे चाहती हूं।
Happy Promise Day

खुशबू की तरह तेरी हर सांस में,
प्यार अपना बसाने का वादा है,
रंग जितने हैं मोहब्बत में हमारी,
आपके जीवन में सजाने का वादा है।
Happy Promise Day

लाइफस्टाइल

वैलेंटाइन डे

Published on:

10 Feb 2026 01:35 pm

Promise Day Shayari 2026: इस प्रॉमिस डे, शायराना अंदाज में करें प्यार का इजहार, रिश्ते को दें एक खूबसूरत शुरुआत

लाइफस्टाइल

