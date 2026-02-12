12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

लाइफस्टाइल

क्या GenZ तैयार हैं? AI लैब्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, Rajasthan Budget 2026 में वो सब है जो सबने सिर्फ फिल्मों में देखा था

Rajasthan Budget 2026: राज्य बजट युवाओं के सपने, स्किल और स्टार्टअप की सोच को देगा नई दिशा, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। जानिए GenZ के लिए क्या क्या नया आया बजट में

4 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 12, 2026

Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 (AI image)

Rajasthan Budget 2026: प्रदेश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। सरकार की इसी सोच को केंद्र में रखकर पेश किए गए बजट ने जेन जी के सपनों को नई उड़ान देने का संकेत दिया है। ये बजट युवाओं के सपने, स्किल और स्टार्टअप सोच को नई दिशा प्रदान करेगा। इसमें न सिर्फ जेन जी को बेहतर शिक्षा का वादा नजर आ रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर, स्किल डवलपमेंट लोन सुविधा, स्पेस गैलरी समेत कई वादे भी किए गए हैं। बजट में जेन जी के नए दौर को नजर रखा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए स्पेस गैलरी जैसी पहल भी प्रस्तावित है, जो युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरीत करेगी।

Poll Title: राजस्थान बजट 2026 - क्या युवाओं के लिए गेमचेंजर?

Q1. 1 लाख युवाओं को लाभ देने की घोषणा को आप कैसे देखते हैं?
A. शानदार पहल. 60%
B. अच्छा कदम, पर देखना होगा असर. 45%
C. सिर्फ घोषणा, जमीन पर असर जरूरी. 5%
D. जानकारी पूरी नहीं है. 0%

Q2. ₹10 लाख तक लोन और 100% ब्याज अनुदान - क्या यह स्टार्टअप के लिए बड़ा मौका है?
A. हां, बड़ा बूस्ट. 55%
B. छोटे बिजनेस के लिए बेहतर. 35%
C. प्रक्रिया आसान हो तो ठीक. 10%
D. भरोसा नहीं है. 0%

Q3. स्वरोजगार पर फोकस - क्या आप खुद का काम शुरू करने के बारे में सोचेंगे?
A. हां, जरूर. 75%
B. प्लान है, लेकिन रिस्क ज्यादा. 15%
C. नौकरी ही बेहतर विकल्प. 3%
D. अभी तय नहीं. 7%

Q4. क्या यह बजट बेरोजगारी कम करने में मदद करेगा?
A. काफी हद तक. 60%
B. कुछ हद तक. 15%
C. असर सीमित रहेगा. 20%
D. नहीं के बराबर. 5%

Q5. कुल मिलाकर युवाओं के लिए यह बजट कैसा लगा?
A. उम्मीद से बेहतर. 55%
B. ठीक-ठाक. 30%
C. औसत. 15%
D. निराशाजनक. 0%

Announcement तो सॉलिड है..
लेकिन अब डिलीवरी भी सॉलिड ही होनी चाहिए

AI Labs, IT Policy, Cloud Backup
राजस्थान ने टेक मोड ऑन कर दिया

10 लाख तक का लोन, 100% Interest Subsidy
यूथ के लिए बजट का पावर बूस्ट

पायलट बनना है? फ्लाइंग ट्रेनिंग हब आ रहा है..
करियर अब डायरेक्ट टेक ऑफ मोड में

Smart School + AI Labs + E-Voucher ₹20,000
पढ़ाई अब अपग्रेड वर्जन 2.0

मंथली मेंटल हेल्थ सेशन+ 24x7 AI Mentoring
मार्क्स से पहले माइंड मैटर्स

स्टार्टअप हो या स्किल ट्रोनिंग..
बजट 2026 का मैसेज क्लियर है:
आइडिया है, तो फंड भी है।

Party Hard नहीं, Smart Hard: Raj-SAVERA से बदलने वाला है राजस्थान का Gen-Z नाइटलाइफ गेम

क्लबिंग, आफ्टर-पार्टी और बस वाइब्स वाली लाइफ जी रही Gen-Z के लिए राजस्थान सरकार का नया Raj-SAVERA प्रोग्राम सीधा लाइफस्टाइल अपडेट जैसा है। नशामुक्त राजस्थान मिशन अब सिर्फ पोस्टर नहीं, बल्कि रियल-टाइम मॉनिटरिंग, कॉलेज कैंपस एक्शन और हेल्थ सपोर्ट के साथ ग्राउंड पर उतरने जा रहा है मतलब पार्टी कल्चर रहेगा, पर नशे वाला ओवरडोज वाइब धीरे-धीरे आउट हो सकता है।

क्या है Raj-SAVERA और क्यों Gen-Z के लिए इम्पॉर्टेंट?

सरकार का ये इंटर-डिपार्टमेंटल मिशन basically Anti-Drugs + Awareness + Rehab + Enforcement का मिक्स पैक है। आसान भाषा में 'Fun करो, पर खुद को और अपनी सर्कल को डैमेज मत करो।

राजस्थान Budget 2026 - Startup Ka Season

  1. Interest-free loan 10 लाख तक - हां, लेकिन सिर्फ 1 लाख युवाओं तक सीधा फायदा
  2. MSME margin money 15 करोड़ - छोटा pool, हर startup को नहीं मिलेगा
  3. AI/ML Data Repository + IT Policy – tech upgrade cool है, पर implementation time लगेगा
  4. Data Lab + AI Lab (Ajmer, Bharatpur, Kota) – ₹20 करोड़ है, लेकिन actual training + hiring का सवाल रहेगा
  5. Cheap Cloud Storage & Cybersecurity – startup cost कम करेगी, लेकिन adoption awareness पर depend करेगा
  6. iStart Ambassador Program – mentorship + networking का प्लस, लेकिन quality mentors का challenge
  7. Industrial Parks + Tech Hubs – opportunity बढ़ेगी, पर हर small entrepreneur तक पहुंच मुश्किल
  8. Outcome-based Skill Impact Bond – placement पर payment cool है, लेकिन skill gap solve करना priority
  9. RPL – 20,000 skilled workers – workforce ready, पर हर district में equal distribution नहीं होगा
  10. Flying Training Organization – aviation sector बढ़ेगा, लेकिन केवल select cities में access
  11. Startup loan + MSME funding – पैसा है, पर burocratic hurdles अभी भी high
  12. AI & tech integration – smart decisions, पर small startups को initial setup cost hurdle होगा
  13. Vocational training schools & AI labs – talent pipeline ready, पर business directly depend करेगा market पर
  14. New industrial + skill initiatives – long-term growth promising, short-term benefits slow होंगे
  15. Cliff Reality – Budget बहुत shiny दिखता है, practical execution + accessibility = असली game changer

नया राजस्थान: हाई-टेक विजन, युवाओं का मिशन

  1. नई IT & Data Policy - सिस्टम अब slow नहीं, smart mode में
  2. AI & ML Data Repository - डेटा भी अब सोच समझकर काम करेगा
  3. Startups & MSMEs को cheap cloud + cyber security - speed ज्यादा, stress कम
  4. राजस्थान बनेगा Pilot Hub - career अब जमीन से sky तक
  5. बच्चों और लड़कियों के लिए 24×7 AI mentoring - पढ़ाई always ON
  6. स्कूलों में monthly mental sessions - अब दिमाग भी जाएगा gym
  7. Depression & anxiety के खिलाफ mission - mental health = priority
  8. Youth mentoring & counseling - confusion OUT, clarity IN
  9. हर जिले में School on Wheels - अब स्कूल बजाएगा doorbell
  10. Portable learning - पढ़ाई anywhere, anytime
  11. युवाओं को ₹10 लाख तक loan - Idea होगा तुम्हारा, पैसा देगा सिस्टम12 .मेधावी छात्रों को ₹20,000 e-voucher - future boost
  12. जिन स्कूलों में toilet नहीं - अब हर school complete
  13. Hospitality students के लिए foreign languages - local से global jump
  14. अजमेर, भरतपुर, कोटा में AI & Data Labs - Rajasthan = next tech hub

राजस्थान बजट 2026

12 Feb 2026 05:37 pm

