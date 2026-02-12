क्या GenZ तैयार हैं? AI लैब्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, Rajasthan Budget 2026 में वो सब है जो सबने सिर्फ फिल्मों में देखा था

Rajasthan Budget 2026 (AI image)
Rajasthan Budget 2026: प्रदेश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। सरकार की इसी सोच को केंद्र में रखकर पेश किए गए बजट ने जेन जी के सपनों को नई उड़ान देने का संकेत दिया है। ये बजट युवाओं के सपने, स्किल और स्टार्टअप सोच को नई दिशा प्रदान करेगा। इसमें न सिर्फ जेन जी को बेहतर शिक्षा का वादा नजर आ रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर, स्किल डवलपमेंट लोन सुविधा, स्पेस गैलरी समेत कई वादे भी किए गए हैं। बजट में जेन जी के नए दौर को नजर रखा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए स्पेस गैलरी जैसी पहल भी प्रस्तावित है, जो युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरीत करेगी।
Q1. 1 लाख युवाओं को लाभ देने की घोषणा को आप कैसे देखते हैं?
A. शानदार पहल. 60%
B. अच्छा कदम, पर देखना होगा असर. 45%
C. सिर्फ घोषणा, जमीन पर असर जरूरी. 5%
D. जानकारी पूरी नहीं है. 0%
Q2. ₹10 लाख तक लोन और 100% ब्याज अनुदान - क्या यह स्टार्टअप के लिए बड़ा मौका है?
A. हां, बड़ा बूस्ट. 55%
B. छोटे बिजनेस के लिए बेहतर. 35%
C. प्रक्रिया आसान हो तो ठीक. 10%
D. भरोसा नहीं है. 0%
Q3. स्वरोजगार पर फोकस - क्या आप खुद का काम शुरू करने के बारे में सोचेंगे?
A. हां, जरूर. 75%
B. प्लान है, लेकिन रिस्क ज्यादा. 15%
C. नौकरी ही बेहतर विकल्प. 3%
D. अभी तय नहीं. 7%
Q4. क्या यह बजट बेरोजगारी कम करने में मदद करेगा?
A. काफी हद तक. 60%
B. कुछ हद तक. 15%
C. असर सीमित रहेगा. 20%
D. नहीं के बराबर. 5%
Q5. कुल मिलाकर युवाओं के लिए यह बजट कैसा लगा?
A. उम्मीद से बेहतर. 55%
B. ठीक-ठाक. 30%
C. औसत. 15%
D. निराशाजनक. 0%
AI Labs, IT Policy, Cloud Backup
राजस्थान ने टेक मोड ऑन कर दिया
10 लाख तक का लोन, 100% Interest Subsidy
यूथ के लिए बजट का पावर बूस्ट
पायलट बनना है? फ्लाइंग ट्रेनिंग हब आ रहा है..
करियर अब डायरेक्ट टेक ऑफ मोड में
Smart School + AI Labs + E-Voucher ₹20,000
पढ़ाई अब अपग्रेड वर्जन 2.0
मंथली मेंटल हेल्थ सेशन+ 24x7 AI Mentoring
मार्क्स से पहले माइंड मैटर्स
स्टार्टअप हो या स्किल ट्रोनिंग..
बजट 2026 का मैसेज क्लियर है:
आइडिया है, तो फंड भी है।
क्लबिंग, आफ्टर-पार्टी और बस वाइब्स वाली लाइफ जी रही Gen-Z के लिए राजस्थान सरकार का नया Raj-SAVERA प्रोग्राम सीधा लाइफस्टाइल अपडेट जैसा है। नशामुक्त राजस्थान मिशन अब सिर्फ पोस्टर नहीं, बल्कि रियल-टाइम मॉनिटरिंग, कॉलेज कैंपस एक्शन और हेल्थ सपोर्ट के साथ ग्राउंड पर उतरने जा रहा है मतलब पार्टी कल्चर रहेगा, पर नशे वाला ओवरडोज वाइब धीरे-धीरे आउट हो सकता है।
सरकार का ये इंटर-डिपार्टमेंटल मिशन basically Anti-Drugs + Awareness + Rehab + Enforcement का मिक्स पैक है। आसान भाषा में 'Fun करो, पर खुद को और अपनी सर्कल को डैमेज मत करो।
