क्या GenZ तैयार हैं? AI लैब्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, Rajasthan Budget 2026 में वो सब है जो सबने सिर्फ फिल्मों में देखा था

Rajasthan Budget 2026: प्रदेश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। सरकार की इसी सोच को केंद्र में रखकर पेश किए गए बजट ने जेन जी के सपनों को नई उड़ान देने का संकेत दिया है। ये बजट युवाओं के सपने, स्किल और स्टार्टअप सोच को नई दिशा प्रदान करेगा। इसमें न सिर्फ जेन जी को बेहतर शिक्षा का वादा नजर आ रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर, स्किल डवलपमेंट लोन सुविधा, स्पेस गैलरी समेत कई वादे भी किए गए हैं। बजट में जेन जी के नए दौर को नजर रखा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए स्पेस गैलरी जैसी पहल भी प्रस्तावित है, जो युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरीत करेगी।