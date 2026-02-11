11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान बजट 2026 : भजनलाल सरकार की बड़ी घोषणा, 10-12वीं के मेधावी बच्चों को मिलेंगे 20 हजार रुपए

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान सरकार ने बजट में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026: Big Announcement for Youth

Rajasthan Budget 2026: Big Announcement for Youth (AI Photo)

Rajasthan Budget 2026 Announcements

राजस्थान सरकार ने बजट में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के साथ-साथ खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

युवाओं को 10 लाख तक का लोन

राजस्थान बजट में युवाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे करीब 30 हजार युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

मेधावी छात्रों को 20 हजार का ई-वाउचर

कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को पढ़ाई में डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए 20 हजार रुपए का ई-वाउचर दिया जाएगा। छात्र इस राशि से अपनी जरूरत के अनुसार टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकेंगे।

नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा

अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हर जिले में एक स्कूल बनेगा उच्च माध्यमिक

बजट में यह भी घोषणा की गई है कि प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा, ताकि छात्रों को अपने ही जिले में आगे की पढ़ाई की सुविधा मिल सके।

सभी स्कूलों में टॉयलेट सुविधा

सरकार ने शिक्षा के साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दिया है। जिन स्कूलों में अभी टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहां नए टॉयलेट बनाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026: जयपुर और टोंक के लिए खुली तिजोरी, बीसलपुर लाइन पर 650 करोड़ खर्च करेगी सरकार, लाखों लोगों की बुझेगी प्यास
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 12:35 pm

Published on:

11 Feb 2026 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान बजट 2026 : भजनलाल सरकार की बड़ी घोषणा, 10-12वीं के मेधावी बच्चों को मिलेंगे 20 हजार रुपए

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा, 20,000 रुपये का ई-वाउचर भी दिया जाएगा

Rajasthan Budget 2026
शिक्षा

Rajasthan Budget 2026: बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा एलान, आदिवासियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

अंगदान एवं प्रत्यारोपण में नई पहल, लाइव पोर्टल से जुडेंगे सभी अस्पताल

Organ Donation Ahmedabad Civil hospital
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : बजट स्पीच की 'शायरी' से धमाकेदार शुरुआत, दिया कुमारी का विपक्ष को 'दो-टूक' जवाब

diya kumari
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: खाटूश्यामजी और पुष्कर जाने वालों की मौज, सरकार बनाएगी मॉडल रोड, भरतपुर को मिला 100 करोड़ का तोहफा

Rajasthan Budget 11 February 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.