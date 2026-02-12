Smart Traffic: अब राजस्थान के इस नेशनल हाइवे पर भी हाईटेक निगरानी, तुरंत कटेगा चालान, सड़क पर सख्त पहरा

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) बी.एल. मीणा के अनुसार, मार्ग के 27 महत्वपूर्ण स्थानों पर गैंट्री आधारित प्रवर्तन इकाइयां स्थापित की गई हैं। ये इकाइयां उच्च रिजॉल्यूशन कैमरों और इंटेलिजेंट एनालिटिक्स तकनीक से लैस हैं, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रियल-टाइम में उल्लंघनों की पहचान करेंगी। कैमरे जैसे ही कोई नियम तोड़ने की घटना रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टम स्वतः मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-चालान तैयार कर वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज देगा।