9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Education Ranking: बड़ा खुलासा, जानिए राजस्थान में किस जिले की शिक्षा सबसे बेहतर? जारी हुई नई रैंकिंग

Rajasthan Education News: अब नंबरों से तय होगी पढ़ाई की गुणवत्ता! जानिए कौन आगे, कौन पीछे। कुछ जिले टॉप पर, कुछ फिसड्डी क्यों ?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 09, 2026

district education ranking

एआई तस्वीर

Academic Performance Report: जयपुर। राजस्थान में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने जनवरी–2026 की जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग ने साफ संकेत दिया है कि अब केवल प्रशासनिक व्यवस्थाएं ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षणिक प्रगति भी जिलों के प्रदर्शन का आधार बनेगी।

ताज़ा सूची में झुंझुनूं और हनुमानगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। चूरू ने भी उल्लेखनीय सुधार करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि गंगानगर को पीछे छोड़ दिया। वहीं सीकर, भरतपुर और खैरथल-तिजारा क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रहे। दूसरी ओर बांसवाड़ा और जैसलमेर को निचले पायदान पर रखा गया है, जहां विशेष सुधार योजनाएं लागू की जाएंगी।

टॉप जिलों की रैंकिंग (जनवरी–2026)

रैंकजिला
1झुंझुनूं
2हनुमानगढ़
3चूरू
4सीकर
5भरतपुर
6खैरतल-तिजारा

इस रैंकिंग की खासियत यह है कि इसे पूरी तरह डेटा-आधारित बनाया गया है। छात्रों की नियमित उपस्थिति, कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षकों की मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और शैक्षणिक मूल्यांकन जैसे मानकों को शामिल किया गया है। साथ ही पहली बार कॉम्पिटेंसी-बेस्ड असेसमेंट (CBA), ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) और बोर्ड परीक्षा परिणामों को प्रमुख आधार बनाया गया है, ताकि सीखने के परिणामों की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके।

हर माह सचिव स्तर पर समीक्षा बैठकों के जरिए जिलों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है और कमजोर क्षेत्रों के लिए त्वरित कार्ययोजना बनाई जाती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिला रैंकिंग से पारदर्शिता बढ़ी है और अब निर्णय विद्यार्थियों की प्रगति के आधार पर लिए जा रहे हैं। वहीं शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने तकनीक, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचारों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई।

इन 10 कारणों से आई रैकिंग

क्रममुख्य बिंदु
1जनवरी–2026 की जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी
2झुंझुनूं और हनुमानगढ़ टॉप पर
3चूरू ने तीसरा स्थान हासिल किया
4सीखने के परिणामों को पहली बार प्राथमिकता
5CBA, ORF और बोर्ड परीक्षा शामिल
6उपस्थिति और शिक्षण गुणवत्ता का मूल्यांकन
7फील्ड विजिट से मॉनिटरिंग मजबूत
8हर माह डेटा-आधारित समीक्षा बैठक
9कमजोर जिलों के लिए सुधार योजना
10तकनीक व प्रशिक्षण से गुणवत्ता शिक्षा पर जोर

स्पष्ट है कि यह रैंकिंग केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी औजार बन रही है, जिससे प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था नई दिशा की ओर बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें

NEET UG 2026: राजस्थान के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर, आवेदन शुरू; 3 मई को होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा
जयपुर
NEET Top 100 List, NEET Topper Mahesh Kumar, NEET UG Topper 2025, NEET UG Topper 2025 Mahesh Kumar, NEET, neet result 2025, NEET Topper, neet topper 2025 air 1, neet topper 2025 air 1 marks, neet topper 2025 list, NEET UG 2025, NEET UG 2025 Final Answer Key,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 02:47 pm

Published on:

09 Feb 2026 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Education Ranking: बड़ा खुलासा, जानिए राजस्थान में किस जिले की शिक्षा सबसे बेहतर? जारी हुई नई रैंकिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

'कोई 75 डिब्बे च्यवनप्राश ले रहा है, तो कोई...', केंद्रीय मंत्री के सामने राजस्थान सीएम भजनलाल ने खोल डाली 'पोल' !

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan Panch Chunav 2026: राजस्थान में पंच बनने के लिए क्या है योग्यता?

Rajasthan Panch Chunav 2026
शिक्षा

पत्रिका जनप्रहरी अभियान : आप भागीदार बनें, गांव-शहर की राजनीति में आएं आगे

Patrika Janprahari Abhiyan, Patrika Janprahari Abhiyan News, Patrika Janprahari Abhiyan Latest News, Patrika Janprahari Abhiyan Update News, Jaipur News, Rajasthan News, पत्रिका जनप्रहरी अभियान, पत्रिका जनप्रहरी अभियान न्यूज, पत्रिका जनप्रहरी अभियान लेटेस्ट न्यूज, पत्रिका जनप्रहरी अभियान अपडेट न्यूज, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

राजस्थान में देश के इन 3 राज्यों के मॉडल से बदलेगा इलाज का सिस्टम, जानिए आपको क्या लाभ मिलेगा

Rajasthan Health System
जयपुर

Good News: अब दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही 12 विभाग दे रहे सरकारी योजनाओं का फायदा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.