Education Ranking: बड़ा खुलासा, जानिए राजस्थान में किस जिले की शिक्षा सबसे बेहतर? जारी हुई नई रैंकिंग

हर माह सचिव स्तर पर समीक्षा बैठकों के जरिए जिलों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है और कमजोर क्षेत्रों के लिए त्वरित कार्ययोजना बनाई जाती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिला रैंकिंग से पारदर्शिता बढ़ी है और अब निर्णय विद्यार्थियों की प्रगति के आधार पर लिए जा रहे हैं। वहीं शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने तकनीक, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचारों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई।