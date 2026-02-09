Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची हो रही महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम नीचे रहे। वहीं अन्य स​ब्जियों में फूल गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी, नींबू, गाजर, हरी मटर के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम सामान्य से नीचे रहे। आज थोक मंडी में आलू 5 से 7 रुपए के बीच बिका। प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।