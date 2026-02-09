Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची हो रही महंगी

- मुहाना थोक मंडी में आज भी आलू के दाम सामान्य से नीचे
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दाम नीचे रहे। वहीं अन्य सब्जियों में फूल गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी, नींबू, गाजर, हरी मटर के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची महंगी बिकी। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम सामान्य से नीचे रहे। आज थोक मंडी में आलू 5 से 7 रुपए के बीच बिका। प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 12 से 14 रुपए
टमाटर देसी 5 से 8 रुपए
मटर 15 से 20 रुपए
मिर्ची 38 से 47 रुपए
बारीक मिर्च 70 से 75 रुपए
फूल गोभी 12 से 16 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 48 से 52 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए
नींबू 52 से 53 रुपए
लोकी 22 से 24 रुपए
भिंडी 55 से 62 रुपए
अदरक 52 से 54 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 15 से 17 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 28 रुपए
टिंडा 15 से 20 रुपए
गाजर 8 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 5 से 7 रुपए
प्याज 10 से 16 रुपए
लहसुन 30 से 120 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
