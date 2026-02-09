Mental Health: हर मेडिकल कॉलेज में बनेगा वेलबीइंग सेंटर, राज्य स्तर पर स्थापित होगी वेलनेस सेल

Medical Students: जयपुर. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राजस्थान के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए वेलबीइंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, वहीं राज्य स्तर पर एक वेलनेस सेल का गठन किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य मेडिकल छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव, अवसाद और शैक्षणिक दबाव को कम करना है।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक में इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है, ऐसे में विद्यार्थियों को मानसिक संबल देना सरकार की प्राथमिकता है। नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर कॉलेजों के प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे में सुधार किए जाएंगे।