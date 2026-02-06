Interest Free Loan: बिना ब्याज 10 लाख तक ऋण का मौका, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य एक लाख युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान रखा गया है।