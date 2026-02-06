Indian Railways: होली पर यात्रियों को राहत, सात जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ी, जयपुर को मिली अतिरिक्त सुविधा

Special Trains: जयपुर। होली पर्व के दौरान बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सात जोड़ी विशेष ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार बीकानेर–साईनगर शिरडी–बीकानेर वीकली ट्रेन बीकानेर से 28 मार्च तक तथा शिरडी से 29 मार्च तक संचालित होगी। वहीं हिसार–खडकी–हिसार वीकली ट्रेन हिसार से 29 मार्च और खडकी से 30 मार्च तक चलेगी।