6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर कलक्ट्रेट सर्कल: जहां जाम, वहीं समाधान, MI रोड से कबीर मार्ग तक… जाम का पंचमुखी हमला

कलक्ट्रेट सर्कल...ट्रैफिक के लिहाज से जयपुर का सबसे व्यस्त स्पॉट है, जहां रोज़ाना 40 से 50 हजार वाहनों की आवाजाही होती है। एमआई रोड से कबीर मार्ग तक 5 प्रमुख सड़कों से पहुंचने वाला वाहनों का रेला दिन भर जाम के हालात पैदा करता है। सुबह से शाम तक गाड़ियां गोल-गोल घूमती हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwani Bhadauria

Feb 06, 2026

colectory circle per parking ke chalte jaam. photo anugrah soloman

Jaipur News: कलक्ट्रेट सर्कल...ट्रैफिक के लिहाज से जयपुर का सबसे व्यस्त स्पॉट है, जहां रोज़ाना 40 से 50 हजार वाहनों की आवाजाही होती है। एमआई रोड से कबीर मार्ग तक 5 प्रमुख सड़कों से पहुंचने वाला वाहनों का रेला दिन भर जाम के हालात पैदा करता है। सुबह से शाम तक गाड़ियां गोल-गोल घूमती हैं। यहां से निकलना वाहन चालकों के लिए जंग जीतने जैसा है।

मगर, इस सर्कल पर जाम की समस्या का समाधान भी यहीं छिपा है। जी हां! एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि सर्कल वाले हिस्से के बीचोंबीच भूमिगत पार्किंग बना दी जाए तो जो वाहन दिन भर सडक़ पर खड़े रहते हैं, वो पार्किंग में जाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सर्कल पर बल्कि शहर के दूसरे बड़े मार्गों पर भी आवाजाही सुगम हो जाएगी।

इन 5 सड़कों पर राह आसान...तो शहरभर में सुकून

1 -एमआइ रोड: गवर्नमेंट हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, हसनपुरा सहित कई इलाकों की इस रोड से आवाजाही होती है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी मार्ग पर रहता है।
2 -माधो सिंह रोड: शास्त्री नगर, सुभाष नगर, कांवटिया अस्पताल और आस-पास के क्षेत्र में इसी रोड से आवाजाही होती है।
3- सवाई जयसिंह हाईवे: झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, पानी पेच होते हुए सीकर रोड, वीकेआइ, कालवाड़ रोड, सिरसी रोड, करधनी, मुरलीपुरा क्षेत्र के लिए आने जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग करते हैं।
4- शिव मार्ग:झोटवाड़ा रोड होते हुए चांदपोल गेट, सीकर हाउस, भट्टा बस्ती आदि क्षेत्र के लोगों की आवाजाही होती है।
5- कबीर मार्ग: राम मंदिर रोड पर यह मार्ग निकलता है। आस-पास की कॉलोनियों के वाहनों का दबाव इस मार्ग पर रहता है।

पीक ऑवर्स : सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे के बीच


ऐसे होते हैं हालात
-वाहनों की लंबी कतारें
-एम्बुलेंस और बसें अक्सर जाम में फंस जाती हैं
-पैदल चलना बेहद मुश्किल।

ये भी बड़ी वजहें
-सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग
-सडक़ों की चौड़ाई सिमटती जा रही
-ट्रैफिक दबाव कई गुना बढ़ गया

प्रस्ताव पारित कर भूले
पूर्व में हैरिटेज नगर निगम सर्कल पर भूमिगत पार्किंग का प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि, यह घोषणा सिर्फ कागजी ही साबित हुई, क्योंकि इसके बाद इस पर कोई अमल ही नहीं किया गया।

सर्कल वाले हिस्से में विकसित की जाए भूमिगत पार्किंग
कलक्ट्रेट सर्कल जैसे हाई ट्रैफिक नोड पर जाम की सबसे बड़ी वजह सडक़ किनारे अव्यवस्थित पार्किंग है। सर्कल वाले हिस्से में तीन से चार मंजिला पार्किंग विकसित कर दी जाए तो मुख्य सडक़ से वाहनों का दबाव खत्म हो जाएगा। इससे ट्रैफिक फ्लो में सुधार आएगा। इस तरह का प्रयोग हाईकोर्ट के सामने किया जा चुका है और शुरुआती दिनों में प्रयोग सफल भी नजर आ रहा है।
-नेहा खुल्लर, कार्यकारी निदेशक, मुस्कान एनजीओ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 12:15 pm

Published on:

06 Feb 2026 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर कलक्ट्रेट सर्कल: जहां जाम, वहीं समाधान, MI रोड से कबीर मार्ग तक… जाम का पंचमुखी हमला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Interest Free Loan: बिना ब्याज 10 लाख तक ऋण का मौका, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स

CM Bhajanlal
जयपुर

Jaipur News: न्यू लोहामंडी रोड पर JDA की बड़ी कार्रवाई: 100 फीट सड़क से हटाए जा रहे पक्के अतिक्रमण, दो किमी क्षेत्र प्रभावित

जयपुर

Indian Railways: होली पर यात्रियों को राहत, सात जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ी, जयपुर को मिली अतिरिक्त सुविधा

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, बारीक मिर्च महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर

Rajasthan Govt: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों पर चलेगा ‘पीला पंजा’

Rajasthan bulldozer action
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.