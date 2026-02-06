जयपुर कलक्ट्रेट सर्कल: जहां जाम, वहीं समाधान, MI रोड से कबीर मार्ग तक… जाम का पंचमुखी हमला

1 -एमआइ रोड: गवर्नमेंट हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, हसनपुरा सहित कई इलाकों की इस रोड से आवाजाही होती है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी मार्ग पर रहता है।

2 -माधो सिंह रोड: शास्त्री नगर, सुभाष नगर, कांवटिया अस्पताल और आस-पास के क्षेत्र में इसी रोड से आवाजाही होती है।

3- सवाई जयसिंह हाईवे: झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, पानी पेच होते हुए सीकर रोड, वीकेआइ, कालवाड़ रोड, सिरसी रोड, करधनी, मुरलीपुरा क्षेत्र के लिए आने जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग करते हैं।

4- शिव मार्ग:झोटवाड़ा रोड होते हुए चांदपोल गेट, सीकर हाउस, भट्टा बस्ती आदि क्षेत्र के लोगों की आवाजाही होती है।

5- कबीर मार्ग: राम मंदिर रोड पर यह मार्ग निकलता है। आस-पास की कॉलोनियों के वाहनों का दबाव इस मार्ग पर रहता है।



