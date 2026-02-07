Rajasthan Crime: फर्जी FMGE सर्टिफिकेट गिरोह का पर्दाफाश; सरगना सहित 2 डॉक्टर अरेस्ट, 73 संदिग्ध रडार पर

विशाल बंसल ने बताया कि मामला सामने आने के बाद सरगना भानाराम माली उर्फ भानू विदेश फरार हो गया था। डीआईजी परिस देशमुख के निर्देशन में आरोपी की तलाश की जा रही थी। जांच में सामने आया कि आरोपी भानाराम गिरफ्तारी से बचने के लिए थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, कजाकिस्तान और नेपाल में छिपता रहा। एसओजी को सूचना मिली कि आरोपी 02 फरवरी 2026 काे दिल्ली पहुंचने वाला है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसओजी टीम ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से दस्तयाब कर जयपुर लाकर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी शनिवार तक पुलिस हिरासत में है।