RPSC: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का नंबर जारी, देखें टॉप 50 नाम

1 कुशल चौधरी 355.75 50 405.75

2 अंकिता पाराशर 352.50 44 396.50

3 परमेश्वर चौधरी 357.25 39 396.25

4 रंजन कुमार शर्मा 330.75 58 388.75

5 विक्रम सिंह खीरिया 328.75 58 386.75

6 राशि कुमावत 340.75 45 385.75

7 अंजनी कुमार 334.25 50 384.25

8 प्रदीप सहारण 333.00 50 383.00

9 कमल चौधरी 323.75 55 378.75

10 विकास सियाग 320.50 58 378.50

11 कुलदीप कुमावत 318.75 59 377.75

12 ऋछपाल गोदारा 311.25 65 376.25

13 मदन लाल देलू 318.75 57 375.75

14 बलवीर ढाका 315.50 60 375.50

15 अवन्तिका 325.25 50 375.25

16 प्रियंका चौधरी 330.25 45 375.25

17 महेन्द्र कुमार यादव 321.00 54 375.00

18 करण कुमार मेघवंशी 329.00 46 375.00

19 राजेन्द्र प्रसाद स्वामी 330.00 45 375.00

20 अशोक गोआर 319.50 55 374.50

21 नेहा भोजवानी 316.25 58 374.25

22 दयाल राम ढाका 331.00 43 374.00

23 विकास चौधरी 316.00 57 373.00

24 रितु भोजवानी 320.75 52 372.75

25 रूपल झाझरिया 310.75 60 370.75

26 अंशिका अग्रवाल 322.00 48 370.00

27 प्रवीण कौर 314.75 55 369.75

28 हिमानी राठौड़ 319.75 50 369.75

29 सरोज चोयल 324.50 45 369.50

30 विरेन्द्र कुमार इचोलिया 316.25 53 369.25

31 दिनेश 324.00 45 369.00

32 नीरज शर्मा 309.50 59 368.50

33 टेरेसा चाहर 318.75 49 367.75

34 पायल दाधीच 311.50 56 367.50

35 उत्कर्ष सत्तवन 332.00 35 367.00

36 सहीराम गोलिया 311.75 55 366.75

37 राहुल मीणा 317.75 49 366.75

38 रजनीश भाकर 320.00 45 365.00

39 शंकर गुर्जर 309.75 55 364.75

40 नीरू यादव 308.50 56 364.50

41 राजेन्द्र लालास 308.25 56 364.25

42 पूनम 311.25 53 364.25

43 जितेन्द्र कुमार चोपड़ा 313.00 51 364.00

44 संजय डुकिया 318.00 46 364.00

45 वर्षा वैष्णव 302.50 60 362.50

46 कैलाश रणवा 321.25 41 362.25

47 राजेश जाट 312.25 50 362.25

48 राजश्री कनावत 315.00 47 362.00

49 आनन्द पटेल 312.00 50 362.00