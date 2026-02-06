Rajasthan Pradhan Salary: राजस्थान में प्रधान को कितना वेतन मिलता है?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना है। इसके लिए वार्ड और पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार, पंच और सरपंच पदों के चुनाव 20 मार्च 2026 तक कराए जा सकते हैं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल में आयोजित हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में प्रधान को कितनी सैलरी मिलती है? आइये जानते हैं।