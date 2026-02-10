BPSC TRE 4.0: बिहार में शिक्षक भर्ती का नया फार्मूला, लाखों अभ्यर्थियों को लग सकता है झटका



अब तक TRE-1, TRE-2 और TRE-3 की भर्तियों में एक अभ्यर्थी प्राथमिक (कक्षा 1-5), मध्य (कक्षा 6-8) और माध्यमिक (कक्षा 9-12), तीनों स्तरों पर चयनित हो सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि एक ही उम्मीदवार के नाम पर अलग-अलग कक्षाओं की सीटें चली गई। बाद में वह एक पद जॉइन करता था और बाकी सीटें खाली रह जाती थीं या प्रक्रिया में देर होती थी। इस व्यवस्था से हजारों ऐसे उम्मीदवार चयन से बाहर रह गए, जो मेरिट में थे लेकिन सीटें सीमित थीं। अब TRE-4 में यह स्थिति नहीं होगी। परीक्षा भले ही एक ही हो, लेकिन अंतिम चयन सिर्फ एक कक्षा स्तर पर होगा। इससे एक व्यक्ति के नाम पर कई सीटें जाने का रास्ता बंद होगा।