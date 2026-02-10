10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BPSC TRE 4.0: बिहार में शिक्षक भर्ती का नया फार्मूला, लाखों अभ्यर्थियों को लग सकता है झटका

BPSC Teacher Vacancy: इस बार लगभग 44 हजार शिक्षकों की बहाली प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8 तक के लिए करीब 19 हजार पद, कक्षा 9 से 10 तक के लिए लगभग 12 हजार पद और कक्षा 11 से 12 तक करीब 13 हजार पद तय किये गए हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Feb 10, 2026

BPSC TRE 4.0

BPSC TRE 4.0(AI Image-ChatGpt)

BPSC TRE 4.0: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य में होने वाली चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 में इस बार बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी अभ्यर्थी को केवल एक ही कक्षा स्तर के लिए अंतिम चयन मिलेगा। यानी एक उम्मीदवार एक साथ कई स्तरों पर चयनित नहीं हो सकेगा। आयोग की नियम को जल्द लागू कर सकती है। यह बदलाव पहली बार TRE-4 में लागू किया जा रहा है।

BPSC TRE 4.0: पहले क्या था और अब क्या बदल रहा है?


अब तक TRE-1, TRE-2 और TRE-3 की भर्तियों में एक अभ्यर्थी प्राथमिक (कक्षा 1-5), मध्य (कक्षा 6-8) और माध्यमिक (कक्षा 9-12), तीनों स्तरों पर चयनित हो सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि एक ही उम्मीदवार के नाम पर अलग-अलग कक्षाओं की सीटें चली गई। बाद में वह एक पद जॉइन करता था और बाकी सीटें खाली रह जाती थीं या प्रक्रिया में देर होती थी। इस व्यवस्था से हजारों ऐसे उम्मीदवार चयन से बाहर रह गए, जो मेरिट में थे लेकिन सीटें सीमित थीं। अब TRE-4 में यह स्थिति नहीं होगी। परीक्षा भले ही एक ही हो, लेकिन अंतिम चयन सिर्फ एक कक्षा स्तर पर होगा। इससे एक व्यक्ति के नाम पर कई सीटें जाने का रास्ता बंद होगा।

BPSC TRE 4 में कितने पदों पर होगी नियुक्ति?


इस बार लगभग 44 हजार शिक्षकों की बहाली प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8 तक के लिए करीब 19 हजार पद, कक्षा 9 से 10 तक के लिए लगभग 12 हजार पद और कक्षा 11 से 12 तक करीब 13 हजार पद तय किये गए हैं।

BPSC Teacher Vacancy: राज्य में शिक्षकों की मौजूदा स्थिति


बिहार में इस समय करीब 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। पिछले दो वर्षों में TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के माध्यम से लगभग 2.27 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा करीब 3 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा भी दिया जा चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 01:42 pm

Hindi News / Education News / BPSC TRE 4.0: बिहार में शिक्षक भर्ती का नया फार्मूला, लाखों अभ्यर्थियों को लग सकता है झटका

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Sainik School: 65 साल में पहली बार सैनिक स्कूल की कमान महिला अधिकारी के हाथों में, जानें कौन हैं कर्नल सीमा मिश्रा

Colonel Seema Mishra
शिक्षा

Bihar Police Vacancy 2025: बिहार में जेल वार्डर, कांस्टेबल के पदों में हुआ इजाफा, जान लें चयन प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स

Bihar Police Vacancy
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Feb 10 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Feb 10 2026
शिक्षा

MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 परीक्षा की आंसर की जारी, 12 फरवरी तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

MPESB
शिक्षा

Pariksha Pe Charcha 2026: ‘अच्छा लीडर कैसे बनें?’ छात्र के सवाल पर PM मोदी ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब

Pariksha Pe Charcha 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.