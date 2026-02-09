9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Pariksha Pe Charcha 2026: ‘अच्छा लीडर कैसे बनें?’ छात्र के सवाल पर PM मोदी ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब

आपको बता दें कि साल 2018 से हर साल परीक्षा से पहले ‘परीक्षा पे चर्चा’ का आयोजन होता है। इस मंच पर प्रधानमंत्री छात्रों से परीक्षा के तनाव, आत्मविश्वास और भविष्य की तैयारी जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 09, 2026

Pariksha Pe Charcha 2026

Pariksha Pe Charcha 2026

Pariksha Pe Charcha 2026 का दूसरा एपिसोड इस बार कुछ अलग ही अंदाज में नजर आया। माहौल हल्का-फुल्का था, लेकिन बातें बेहद गंभीर और काम की। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देश के अलग-अलग शहरों के बच्चों से सीधे संवाद किया। कोयंबटूर, रायपुर, गुजरात के देव मोगरा, गुवाहाटी और दिल्ली से जुड़े छात्रों ने खुलकर सवाल पूछे। बच्चे उत्साहित थे, चेहरों पर जिज्ञासा साफ दिख रही थी। मंच पर औपचारिकता कम और बातचीत ज्यादा नजर आई।

Pariksha Pe Charcha 2026: अच्छा लीडर कैसे बनें?

Pariksha Pe Charcha 2026 के दौरान ही एक छात्र ने सीधा सवाल पीएम से पूछा कि सर, अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं? इस सवाल का प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लीडर बनने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना या राजनीति में जाना नहीं होता। असली नेतृत्व तो रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू होता है।उन्होंने समझाया कि अगर आप कम से कम 10 लोगों को अपनी बात सही ढंग से समझा सकते हैं, तो वही असली लीडरशिप है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप उन 10 लोगों को समझें। उनकी सोच, उनकी परेशानी, उनकी भावनाएं। उनका कहना था कि पहले सुनो, फिर समझो, उसके बाद बोलो। जो दूसरों को समझ सकता है, वही उन्हें दिशा दे सकता है।

Pariksha Pe Charcha: हर साल की परंपरा

आपको बता दें कि साल 2018 से हर साल परीक्षा से पहले ‘परीक्षा पे चर्चा’ का आयोजन होता है। इस मंच पर प्रधानमंत्री छात्रों से परीक्षा के तनाव, आत्मविश्वास और भविष्य की तैयारी जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं। इस बार कार्यक्रम में नए शहर भी जुड़े। परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने छात्रों को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही, अपने अंदाज में चाय का जिक्र भी किया। कभी खुद को ‘चाय वाला’ कहकर, तो कभी चाय बनाने की बात छेड़कर माहौल हल्का कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 05:10 pm

Hindi News / Education News / Pariksha Pe Charcha 2026: ‘अच्छा लीडर कैसे बनें?’ छात्र के सवाल पर PM मोदी ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

अभिभावकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने की सलाह

परीक्षा परिणामों में सुधार
हुबली

Rajasthan Panch Chunav 2026: राजस्थान में पंच बनने के लिए क्या है योग्यता?

Rajasthan Panch Chunav 2026
शिक्षा

NEET UG 2026 Registration Rules: नीट यूजी 2026 में आवेदन करने से पहले जान लें ये जरुरी नियम, छोटी चूक पड़ेगी भारी

NEET UG 2026 Registration Rules
शिक्षा

Rajasthan Forester Salary: राजस्थान में वनपाल भर्ती के लिए आवेदन जारी, इतनी मिलेगी सैलरी

RSSB Forester Recruitment 2026
शिक्षा

LLB Course: ईवनिंग, पार्ट-टाइम या ऑनलाइन एलएलबी से वकालत नहीं, बीसीआई ने 2000-01 के बाद की डिग्रियों पर दोहराया प्रतिबंध

LLB Course
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.