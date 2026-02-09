Rajasthan Forester Salary: राजस्थान में वनपाल भर्ती के लिए आवेदन जारी, इतनी मिलेगी सैलरी



वनपाल पद के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की समझ भी जरूरी रखी गई है। जो छात्र इस समय 12वीं की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया से पहले योग्यता पूरी करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु 18 से 40 वर्ष तय की गई है। उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। इसमें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अलग से आयु में छूट मिलेगी।