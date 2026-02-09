9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

NEET UG 2026 Registration Rules: नीट यूजी 2026 में आवेदन करने से पहले जान लें ये जरुरी नियम, छोटी चूक पड़ेगी भारी

NEET UG 2026: नोटिफिकेशन के अनुसार NEET UG 2026 का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। पहले की तरह यह एग्जाम पेन और पेपर मोड में ही कराया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 09, 2026

NEET UG 2026 Registration Rules

NEET UG 2026 Registration Rules(Image-Freepik)

NEET UG 2026 Registration: मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। National Testing Agency (NTA) ने NEET UG 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा सिर्फ तारीखों की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि आवेदन प्रक्रिया में किए गए नए और सख्त बदलावों के कारण भी सुर्खियों में है। एजेंसी ने साफ कर दिया है कि इस बार पहचान वेरिफिकेशन को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 मार्च तय की गई है।

NEET UG 2026: जान लें जरुरी डिटेल्स


नोटिफिकेशन के अनुसार NEET UG 2026 का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। पहले की तरह यह एग्जाम पेन और पेपर मोड में ही कराया जाएगा। देशभर के परीक्षा केंद्रों पर एक साथ परीक्षा होगी। इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BVSc & AH, BAMS, BUMS और BHMS जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है।

NEET UG 2026 Registration Rules: आधार आधारित eKYC अनिवार्य


पिछले कुछ सालों में परीक्षा से जुड़े कुछ विवाद सामने आए थे। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पहचान में गड़बड़ी और नकल की शिकायतें। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए NTA ने इस बार प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। एजेंसी का कहना है कि हर उम्मीदवार की पहचान सही तरीके से सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इस साल से आवेदन के दौरान आधार आधारित eKYC जरूरी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव हो। वेरिफिकेशन के दौरान उसी नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। अगर मोबाइल नंबर बंद या नेटवर्क से बाहर हुआ तो परेशानी हो सकती है।

NEET UG 2026 Registration: लाइव फोटो कैप्चर की नई व्यवस्था


NEET UG 2026 में पहली बार लाइव फोटो कैप्चर का नियम लागू किया गया है। फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को रियल टाइम में अपनी फोटो लेनी होगी। ध्यान रहे कि फोटो में चेहरा साफ दिखे और फ्रेम का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा कवर करे। फोटो लेते समय कैप, गॉगल्स या चश्मा पहनने से बचने की सलाह दी गई है। अगर किसी के पास वेबकैम नहीं है तो QR कोड स्कैन करके मोबाइल कैमरे से भी फोटो अपलोड की जा सकती है। यह तस्वीर सीधे आधार डेटाबेस में मौजूद फोटो से मिलाई जाएगी। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, एड्रेस प्रूफ और अन्य डाक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे।

NEET UG 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क

जनरल कैटेगरी: 1700 रुपये
जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल: 1600 रुपये
एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर: 1000 रुपये
विदेश में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार: 9500 रुपये

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 01:16 pm

Hindi News / Education News / NEET UG 2026 Registration Rules: नीट यूजी 2026 में आवेदन करने से पहले जान लें ये जरुरी नियम, छोटी चूक पड़ेगी भारी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan Forester Salary: राजस्थान में वनपाल भर्ती के लिए आवेदन जारी, इतनी मिलेगी सैलरी

RSSB Forester Recruitment 2026
शिक्षा

LLB Course: ईवनिंग, पार्ट-टाइम या ऑनलाइन एलएलबी से वकालत नहीं, बीसीआई ने 2000-01 के बाद की डिग्रियों पर दोहराया प्रतिबंध

LLB Course
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Feb 08 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Feb 08 2026
शिक्षा

IGNOU MBA Admission 2026: इग्नू से एमबीए करने का मौका, जान लें कोर्स से जुड़ी अन्य जरुरी जानकारी

IGNOU MBA Admission 2026
शिक्षा

Vaibhav Suryavanshi Education: इस क्लास में पढ़ते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें किस उम्र से खेल रहे हैं क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.