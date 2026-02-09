NEET UG 2026 Registration Rules: नीट यूजी 2026 में आवेदन करने से पहले जान लें ये जरुरी नियम, छोटी चूक पड़ेगी भारी

NEET UG 2026 Registration: मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। National Testing Agency (NTA) ने NEET UG 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा सिर्फ तारीखों की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि आवेदन प्रक्रिया में किए गए नए और सख्त बदलावों के कारण भी सुर्खियों में है। एजेंसी ने साफ कर दिया है कि इस बार पहचान वेरिफिकेशन को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 मार्च तय की गई है।