MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 परीक्षा की आंसर की जारी, 12 फरवरी तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

MPESB Answer Key: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपनी आंसर-की ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा। इस बार बोर्ड ने आंसर की के साथ-साथ आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया है। अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि किसी सवाल का जवाब सही नहीं दिया गया है, तो वह ऑब्जेक्शन विंडो के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। यह विंडो 9 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक खुली रहेगी। तय तारीख के बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।