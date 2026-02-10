Bihar Police Vacancy 2025: बिहार में जेल वार्डर, कांस्टेबल के पदों में हुआ इजाफा, जान लें चयन प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स



लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और स्तर 10वीं कक्षा का रहेगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 100 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान) और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से सवाल पूछे जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक लाता है, तो उसे फिजिकल टेस्ट के लिए अयोग्य माना जाएगा।