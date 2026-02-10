Job For Retired Person: रिटायर्ड लोगों को वित्त मंत्रालय में काम करने का मौका, जान लें सैलरी सहित अन्य डिटेल्स

Finance Ministry Recruitment 2026: सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद अक्सर लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है समय कैसे बिताया जाए? सालों तक जिम्मेदार पदों पर काम करने के बाद अचानक खाली बैठना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर दोबारा किसी प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का अवसर मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन रेवेन्यू विभाग ने ऐसे ही अनुभवी और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए दरवाजे खोले हैं। विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। खास बात यह है कि ये नियुक्तियां गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) में संविदा के आधार पर की जाएंगी। जो उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की आधिकारिक वेबसाइट dor.gov.in पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं।