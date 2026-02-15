CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें, Direct Link

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card: बिहार पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार (CSBC) ने कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने PET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक भी जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की भीड़ या टेक्निकल दिक्कत से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।