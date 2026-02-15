15 फ़रवरी 2026,

रविवार

शिक्षा

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें, Direct Link

लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। इस चरण में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल रहेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 15, 2026

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card

Bihar Police Constable PET Admit Card Released

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card: बिहार पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार (CSBC) ने कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने PET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक भी जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की भीड़ या टेक्निकल दिक्कत से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

Bihar Police Constab Vacancy: क्या है अगला चरण?


लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। इस चरण में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल रहेंगी। चूंकि यह भर्ती ड्राइवर पद के लिए है, इसलिए अभ्यर्थियों को ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी देना अनिवार्य होगा।

Bihar Police Constable PET Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Bihar Police से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
“Download Admit Card for PET of Driver Constable” लिंक चुनें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें।
भविष्य के लिए प्रिंटआउट अवश्य सुरक्षित रखें।

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card

Published on:

15 Feb 2026 10:41 am

Hindi News / Education News / CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें, Direct Link

