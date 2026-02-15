CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें, Direct Link

Bihar Police Constable PET Admit Card Released
CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card: बिहार पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार (CSBC) ने कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने PET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक भी जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की भीड़ या टेक्निकल दिक्कत से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। इस चरण में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल रहेंगी। चूंकि यह भर्ती ड्राइवर पद के लिए है, इसलिए अभ्यर्थियों को ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी देना अनिवार्य होगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Bihar Police से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
“Download Admit Card for PET of Driver Constable” लिंक चुनें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें।
भविष्य के लिए प्रिंटआउट अवश्य सुरक्षित रखें।
