दुनिया की सबसे ‘हाइपर-डिजिटलाइज्ड’ शिक्षा प्रणालियों में शुमार है स्वीडन और फिनलैंड, AI के दौर में किताबों और कागज-कलम को प्राथमिकता

Sweden-Finland Return Basics Learning: दुनिया की सबसे 'हाइपर-डिजिटलाइज्ड' शिक्षा प्रणालियों में शुमार स्वीडन अब प्राथमिक कक्षाओं में छपी हुई किताबों को प्राथमिकता दे रहा है। कक्षाओं में फिर से कागजों की खुशबू और बोर्ड से पढ़ाई लौट रही है। यह बदलाव केवल स्वीडन तक सीमित नहीं है; फिनलैंड भी स्कूलों में फोन पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, फ्रांस 'डिजिटल डिटॉक्स' अपना चुका है और नीदरलैंड्स ने टैबलेट-स्मार्टवॉच के उपयोग को सीमित कर दिया है। अमरीका के भी कई राज्यों में भी अब मुद्रित पाठ्यपुस्तकों की मांग फिर से बढ़ रही है। शिक्षाविदों का मानना है कि 'स्क्रीन एडिक्शन' ने बच्चों में गहरी समझ के साथ पढ़ने और हाथ से लिखने जैसे बुनियादी कौशल को नुकसान पहुंचाया है।