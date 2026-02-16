आरएसएफ ने अस्पताल पर बरसाए बम, 3 लोगों की मौत और 7 घायल

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। 15 अप्रैल 2023 से दोनों पक्षों के बीच घमासान मचा हुआ है। कई हज़ार लोग इस वजह से मारे जा चुके हैं। लाखों लोग जंग के कारण अपना घर गंवा चुके हैं। करोड़ों लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। सूडान में आरएसएफ का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और अक्सर ही आरएसएफ के लड़ाके देश में कहीं न कहीं हमले करते रहते हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। आरएसएफ ने सूडान के सेन्नार (Sennar) राज्य में रविवार को हमला किया।