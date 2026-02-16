चीन का खतरनाक प्लान: बढ़ा रहा है परमाणु उत्पादन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा

सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि जितोंग घाटी में इंजीनियर नए बंकर, किलेबंद दीवारें और पाइपों से भरा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इनमें प्लूटोनियम कोर पर भी काम हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैज्ञानिएक उच्च विस्फोटकों के परीक्षण पर काम कर रहे हैं, जो परमाणु वॉरहेड में प्लूटोनियम को संपीड़ित करने के लिए जरूरी हैं। ये परीक्षण वॉरहेड डिजाइन को परफेक्ट बनाने में मदद करते हैं। वहीं पिंगटोंग घाटी में भी चीन परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इस जगह 360 फीट ऊंची वेंटिलेशन स्टैक, नई वेंट्स और हीट डिस्पर्सर लगाए गए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह जगह प्लूटोनियम 'पिट्स' (वॉरहेड के धातु कोर) बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसका डिज़ाइन अमेरिका के लॉस एलामोस लैब से मिलता-जुलता है।